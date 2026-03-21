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稱美解除制裁是「心理戰」壓低油價 伊朗：我們根本沒有海上石油

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
伊朗聲稱並未持有海上原油，美國這麼說只是為了抑制油價。路透
伊朗聲稱並未持有海上原油，美國這麼說只是為了抑制油價。路透

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗石油部表示，目前並未在國際水域儲存任何原油，也沒有多餘庫存準備釋出至全球市場，並稱華府允許出售伊朗的海上原油，是「心理戰手法」，目的是人為壓低全球油價。

美國財政部長貝森特宣稱，華府已暫時放寬制裁，允許出售據稱存放在海上油輪中的伊朗原油。對此，石油部發言人薩曼戈杜西表示：「伊朗目前沒有任何原油滯留在海上，也沒有多餘產量打算出口至其他國際市場」，並強調美國財長的說法意在影響買方判斷、扭曲市場情緒。

另一方面，川普政府宣布對海上購買伊朗原油的制裁，提供為期30天的臨時豁免，以抑制油價。貝森特聲稱，此舉將為全球市場增加約1.4億桶原油供應，並緩解能源供應壓力。

這項決定凸顯華府對油價飆升的焦慮；國際油價已大漲約50%，突破每桶100美元，寫2022年來新高，這對美國企業與消費者構成壓力，尤其共和黨正力圖在11月的期中選舉，維持國會多數席次。

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