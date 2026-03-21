中資借名持股衝擊泰國經濟 不只椰農受害將擴大調查

泰國政府近日點名多家中資企業，涉嫌透過掛名股東控制本地椰子企業，並藉由壓低收購價格壟斷市場。泰國商業部官員受訪表示，外資透過掛名滲透不同產業已存在多年，對經濟與農民造成衝擊，現正加強查緝。

泰國西部農業地區的椰子價格最近異常崩跌，引發農民生計危機。泰國皇家警察中央調查局（CIB）日前在叻丕府（Ratchaburi）等地突襲8處椰子倉庫及加工公司，據稱這些場所是「借名公司」網絡的核心。

泰國公共電視台（Thai PBS）曾報導，當局正對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，這15家公司在泰國股東的協助下，控制泰國椰子買賣市場，並能左右價格，使農民幾乎喪失議價能力而難以盈利。

泰國椰農受外資壓低收購價格的問題引發關注，當局近日表示，將加強打擊外資透過「借名持股」經營本土企業控制產業。

泰媒指出，這些「人頭公司」是外國人非法規避泰國多數股權法規的手段，形式上由泰國公民持股，但實際營運與決策權掌握在外資手中。

泰國商業發展局局長彭朋（PoonpongNaiyanapakorn）接受中央社書面訪問時表示，利用泰國人充當股東掩護外資經營的情況「發生已久」，且已影響國家經濟安全、社會穩定與國際貿易秩序。

他表示，這類操作常見於旅遊、不動產、物流、電商以及農業相關產業，部分甚至涉及法律明確禁止外資從事的領域，例如土地交易與農業經營，對本地業者造成不公平競爭。

近期官方調查發現，包括椰子產業在內，部分外資透過名義持股掌控整條供應鏈，從採購、定價到物流均由外方主導，壓低收購價格並將利潤轉移海外，成為農產品價格下跌的因素之一。

彭朋向中央社解釋，部分擁有外資持股的企業，透過財務操作掩飾實際營運，例如刻意呈現虧損以規避稅負，或透過股權轉換變相完成土地交易，另外，也有餐飲業者「要求顧客使用外國應用程式支付系統，導致資金流向國外」。

他指出：「擁有外資持股的部分企業可能存在掛名持股的情況，但並非全部都是中資，而是來自多個國家。」

企業「掛名」問題在社會上討論多年，彭朋說，近年情況明顯惡化，甚至可能涉及跨國犯罪與資金洗錢，政府自2023年底已成立跨部門聯合小組，加強查緝與資料比對。

彭朋補充，「未來將運用科技分析公司登記、財報與投資資料，並追蹤股東與董事關聯，鎖定可疑企業，一旦確認違法，將移送反洗錢辦公室與稅務機關處理」。他指出，針對違法投資者，將採取嚴厲的法律制裁。

針對外界關切嚴管措施是否可能影響投資環境，彭朋強調，政府將在打擊違法與吸引外資間維持平衡，對守法的外資將仍提供便利措施，以及更快速的審批流程。

不過，他說，未來將持續擴大調查範圍，並不排除針對其他農產品與交易樞紐展開清查，以減輕農民與中小企業所受到的衝擊。