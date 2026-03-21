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耗資5千億美元！軟銀孫正義揮軍俄亥俄州 興建10GW超級AI資料中心園區

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。美聯社
軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。美聯社

軟銀集團（SoftBank）在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的建案，號稱是全美國規模最大營建計畫，執行長孫正義宣稱投資規模高達5,000億美元。

由孫正義和能源部長萊特陪同，商務部長盧特尼克周五在工地現場說：「我們將進行全美規模最大的營建工程。」

這項計畫規模之大，連科技巨人都相形見絀。這座資料中心園區容量達 10 GW（百萬瓩），若非全球最大，也是數一數二。

軟銀計劃在美國能源部原有的鈾濃縮廠舊址興建這座 AI 運算園區，並將投入價值約 330 億美元的天然氣發電。

軟銀預計資料中心計畫的第一階段將包含約800千瓩（MW）的電力規模，耗資 300 億至 400 億美元，並於 2028年初完工。

14個月前，孫正義才和OpenAI執行長奧特曼和甲骨文（Oracle）創辦人艾里森承諾投入 5,000 億美元興建資料中心和 AI 基礎設施，這也是所謂「星際之門」（Stargate）投資案的一環。後來，OpenAI再加以擴充，納入原合資公司架構外所達成的資料中心交易。

俄亥俄州的計畫展現軟銀進一步加碼的雄心。孫正義說：「不是分散各處、耗時多年，而是在單一園區內實現 5,000 億美元的規模。」（軟銀目前也持續參與美國多處打著「星際之門」招牌的建設。）

在俄亥俄州建案的天然氣部分，軟銀支持的 SB Energy 共同執行長霍斯菲爾德（Rich Hossfeld）表示，渦輪機已完成採購，首批預定一年內交貨，其餘則將在 2029 年底前陸續上線。這些總發電量達9.2GW的渦輪機，將在當地多點布建。SB Energy計劃為資料中心額外提供 80 MW的容量。

俄亥俄州截至 2024 年的總發電量僅30GW，這個10 GW 的建案勢必是一個艱鉅的工程。比方說，佛羅里達州一座3.75 GW、在全美規模算是數一數二的天然氣發電廠，費時多年才完成建設並分階段上線。

俄亥俄州資料中心的客戶名單尚未公布，但 SB Energy 表示，客戶已在洽談中，未來將參與採購安置於設施內的晶片和設備。

這座原本是鈾濃縮廠的工業園區占地遼闊，宛如一座城市，位於哥倫布市以南113 公里處，橫跨俄亥俄州派克頓（Piketon）占地 3,700 英畝的區域，已設有高壓輸電線路，可供新基礎設施接入使用。

孫正義 奧特曼 基礎設施 軟銀

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