德國頂尖通訊學者轉投華為 官方示警國安風險

德國一名重量級通訊技術學者近日轉任中國電信設備大廠華為，負責光學晶片研發。德國政府與情報機構示警，這項人事異動恐導致關鍵基礎設施相關技術與知識外流，帶來國安風險，引發各界關注。

根據商報（Handelsblatt）報導，這名物理學家原任教於柏林工業大學，並擔任德國弗勞恩霍夫協會（Fraunhofer）旗下、專攻光纖與行動通訊技術的海因里希赫茲研究所（HHI）所長，相關研究多由政府資金支持，屬於關鍵應用科技領域。不過，報導未點出該學者名字。

該學者本月起轉赴華為位於英國伊普斯威治（Ipswich）的研發部門，從事與過去相同的光學晶片研究。此一由國家資助研究機構轉向中國企業的人事異動，引發德國官方高度關注。

聯邦研究部發表聲明指出，學界與產業之間的人才流動本屬正常，但若導致具安全敏感性的研究成果被系統性競爭對手利用，則需嚴肅看待。

國內安全機構憲法保護局則警告，此案例正是該局多年來關注的國安風險類型之一，關鍵技術與資訊外流不僅可能透過企業併購或間諜活動發生，人才流動同樣可能成為重要途徑。

歐盟近年高度關注與華為引發的資安疑慮，限制華為參與部分涉及敏感技術的科研資助計畫；德國政府在上一個立法任期決定，逐步移除關鍵區段中使用華為與中興的5G網路設備，總理梅爾茨（FriedrichMerz）上任後進一步表示，未來6G網路將全面排除中國技術。

德國國會議員、國防與安全政策專家基塞維特（Roderich Kiesewetter）接受商報訪問時說明，德國視中國為系統性競爭對手，中國法律要求企業配合情報機構，使外界難以忽視華為等通訊設備營運商帶來的潛在風險。

另一方面，德國目前未針對科學研究人才設置離職後不得前往相關企業任職的「冷卻期」規定，研究機構僅依賴保密條款約束離職人員。

針對外界疑慮，弗勞恩霍夫協會坦言，其研究所主管合約雖設保密條款，但並非所有旗下研究單位皆納入國家機密保護管理系統，海因里希赫茲研究所即不在此列。

當前德國政府正研議強化「研究安全」機制，包括建立聯邦與地方可共同參與的平台，討論如何就敏感技術領域的人才流動與國際合作制定更明確規範。