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美國市場開始賭今年Fed將轉而升息 帶動短期公債殖利率勁升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
利率期貨市場20日預期10月升息的機率接近50%。路透
利率期貨市場20日預期10月升息的機率接近50%。路透

投資人開始賭伊朗戰爭對通膨的影響，將迫使聯準會（Fed）於今年升息，利率期貨市場20日預期10月升息的機率接近50%；這股逆轉的氛圍已引發美國短期公債的強大賣壓，2年期殖利率一度急升11基點，報3.94%，之後小幅回降到3.89%。從戰爭開打以來，殖利率已上升50基點（0.5個百分點）。

法國興業銀行美國研究主管拉加帕表示，「投資人對Fed的信心正在改變。投資人猜測戰爭將拖長」。

美國金融市場年初以來對明年的預期通膨率已上升1個百分點。

不過一些投資機構對升息仍持審慎態度。RBC資本市場公司美國利率策略主管戈文表示，雖然利率預期變動的確反映一些交易商正在改變看法，但這未必意味市場相信Fed今年當真會升息。

殖利率 金融市場 公債殖利率 美國 聯準會

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