馬斯克被裁定詐欺推特股東 賠償金額後續決定

世界貿易組織（WTO）下周將在喀麥隆舉行為期四天的部長會議，多名外交人員和官員向路透表示，若此次會議未能為WTO制定出可行的改革路線，將使成員國被迫尋求其他選項，以制定規則和推動自由貿易。

2026-03-21 01:41