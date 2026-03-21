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馬斯克被裁定詐欺推特股東 賠償金額後續決定

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

彭博今天報導，聯邦陪審團裁定馬斯克詐欺推特股東的指控負有法律責任，認定他2022年試圖壓低這家社群媒體公司的股價，以便重新談判或退出這樁440億美元收購案。

根據報導，相關賠償金額將於稍後另行裁定。

馬斯克（Elon Musk）與股東雙方的律師均未立即對此發表評論。

舊金山聯邦法院陪審團在這場備受矚目的審判中做出判決。全球首富馬斯克遭控不實宣稱推特（Twitter）低報平台上的假帳號與垃圾帳號（即機器人）數量。

馬斯克最終於2022年10月完成對推特的收購，並改名為X，此後將該平台併入到他旗下的火箭與太空探索公司SpaceX

這場民事審判於3月2日開庭，陪審團於17日開始進行審議。馬斯克往往選擇與股東對簿公堂，而非和解。

這其中包括2023年在舊金山的一場審判，爭議點在於馬斯克是否詐欺特斯拉（Tesla）股東。股東主張，馬斯克2018年曾不實宣稱「資金到位」，將把這家電動車公司私有化，導致他們蒙受損失。此外在德拉瓦州他也因1390億美元薪酬案面臨訴訟。馬斯克在兩案中均勝訴。

馬斯克 特斯拉 舊金山

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