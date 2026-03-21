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能源供應受阻引發經濟衰退疑慮 美股收黑
中東戰爭恐導致長期能源供應受阻，引發投資人對全球經濟衰退的憂慮，美國股市今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌443.96點，或0.96%，收在45577.47點。
標準普爾500指數下跌100.01點，或1.51%，收在6506.48點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌443.08點，或2.01%，收在21647.61點。
費城半導體指數下跌192.695點，或2.45%，收在7670.609點。
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