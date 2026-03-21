能源供應受阻引發經濟衰退疑慮 美股收黑

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

2026-03-21 00:00