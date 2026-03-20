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油價漲跌均受惠 「這類」巴菲特熱愛的股票成戰火避風港

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
三井等日本五大商社，在伊朗戰爭中占據有利的投資地位。路透
三井等日本五大商社，在伊朗戰爭中占據有利的投資地位。路透

伊朗戰火持續延燒，投資日本商社的股票，可能會是交易員尋覓的避風港。

投資人正押注，三菱、三井等日本商社，因經營油氣事業，有望受惠於能源價格上漲，但其資產組合又高度分散，一旦油價回落、經濟前景改善，仍舊占據良好位置。

瑞銀三井住友信託財富管理日股策略師小林千紗說，無論戰事如何發展，日本商社都不會陷入不利處境。

相較於日股大盤，日本商社的股票較快從伊朗戰火的賣壓反彈，展現投資人的信心。三菱、三井得益於廣大的能源布局，表現最突出。

日本商業採取獨特的經營模式，雖然能源與大宗商品通常占15%–50%的獲利，但他們的投資範圍橫跨糧食、航太等領域。

自2020年吸引「股神」巴菲特投資以來，投資人對日本五大商社的興趣不墜。從巴菲特手中接掌波克夏公司的亞伯，在上月重申立場，指稱商社持股的地位與核心美股旗鼓相當，也是長期的價值投資機會。

小林千紗表示，就算戰火平息，油價也不會回到每桶65美元，無論戰事升級與否，較高的能源價格都為這些商社提供緩衝。

巴菲特 伊朗 油價

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