印度拚太陽能十年增三倍

印度19日公布宏大計畫，計劃未來十年提高太陽能發電裝置容量近三倍，風力能源裝置容量也可能成長兩倍，藉此減少依賴煤礦。

根據印度中央電力局（CEA）公布的國家發電充足計畫，到了2035至2036年度結束時，印度預估總計將安裝509百萬瓩（GW）太陽能發電裝置容量，高於截至2026年1月的140 GW。

已安裝風力發電裝置容量預估十年內將達到155 GW，高於截至今年1月的55 GW。

核能發電裝置容量同一期間也可能增加1.5倍至22 GW，大型水力發電裝置容量預料將上升50%至78 GW。CEA估計到了2035至2036年度非化石燃料發電容量將達到786 GW，相當於已安裝總發電裝置容量七成，其中太陽能占65%。化石燃料占已安裝發電裝置容量的比率，預估將從2026年1月的48%降至三成左右；印度也計劃十年內提高已安裝能源儲存容量至174 GW。

CEA說：「2035至2036年度已安裝發電裝置容量預估顯示，我國持續朝大步轉向非化石能源邁進。在能源儲存系統加持下，再生能源來源未來將是發電裝置容量要角，特別是太陽能光電、水力發電和風力發電。」