WTO 面臨改革難題 地位動搖 我遭喀麥隆矮化 將首度缺席

世界貿易組織（WTO）下周將在喀麥隆舉行為期四天的部長會議，多名外交人員和官員向路透表示，若此次會議未能為WTO制定出可行的改革路線，將使成員國被迫尋求其他選項，以制定規則和推動自由貿易。

這次WTO會議召開時間為26日到29日，適逢一個關鍵時刻：全球經濟正籠罩在美以對伊戰爭的陰影下，這場衝突已打亂了全球能源供應；美國總統川普把關稅武器化，也已加劇全球貿易緊張，挑戰WTO的實質意義。

路透引述外交人員和看到的內部文件指出，雖然大多數的WTO會員國都希望改革，但卻對改革路線意見分歧，這可能促使仰賴貿易的經濟體尋求其他方案。內部機密文件顯示，美國支持改革，但反對制訂重要、詳細的工作計畫；歐盟、英國和中國則支持要有工作計畫。

美國大使巴隆表示，華府的優先要務是讓對數位下載等電子傳輸的暫停課徵關稅可獲得永久延長，這將會讓美國有信心「維持全心投入」在WTO。但一名官員表示，印度可能會維持這項暫停。

瑞典貿易部長杜薩表示：「我們的A計畫是在WTO體系內推動改革，但阻礙重重。」他並表示，若喀麥隆會議破局，將會促使歐盟尋求「雙軌並進」，可能尋求與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國，以及與其他志同道合國家加深合作。

兩名歐盟外交人員表示，這將「補充」WTO架構，讓參與方在推動多邊貿易體系改革之際，可先在特定貿易規則上達成共識。

WTO秘書長依衛拉表示，該組織支持貿易關係多元化。「如果他們希望集結成一個團體，並嘗試做些事情，我們將會視此為一種互補」。

杜薩和另一名歐盟外交官表示，歐盟-CPTPP聯盟已占全球貿易逾35%，可能成為「核心集團」，並開放其他國家加入。

另一方面，我國外交部20日表示，由於喀麥隆在台灣代表團的禮遇簽證國籍欄，擬以「Taiwan, Province of China」的矮化名稱列示台灣，台灣將被迫自2001年來首次缺席WTO部長會議。外交部並強烈譴責喀麥隆扈從中國、嚴重損害台灣作為會員的權利。