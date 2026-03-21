價值近800億元的AI技術…美超微高層涉案 違法走私大陸

美國伺服器大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄和承包商孫廷瑋等三人遭美方起訴，美國司法部今天指控三人協助將至少廿五億美元（約七百九十九億元台幣）美國人工智慧（ＡＩ）技術走私至中國，違反出口管制法規。

美國檢方起訴書未直接點名美超微，僅稱其為「一家美國製造商」。總部位於加州聖荷西（San Jose）的美超微表示，今天已收到聯邦檢方通知這項起訴，強調公司本身未被列為被告並已配合調查。

美國司法部指出，廖益賢、張瑞滄與孫廷瑋涉嫌策劃一項複雜計畫，將美國製造的伺服器經由台灣轉運至東南亞其他國家，更換為無標示包裝之後，轉送中國。

自二○二二年以來，美國已對中國實施先進ＡＩ晶片的出口管制。美方官員指控，廖益賢、張瑞滄、孫廷瑋等三人採取種種手段，試圖瞞過美國本土伺服器製造商及美國出口管制官員，甚至用吹風機將標籤和序號從真正的機器上移除，再把這些標籤貼到假機器上，而將真正的機器運往中國。

美國司法部指出，他們的走私計畫隨時間愈發「大膽」，已有大量含受管制ＡＩ技術的伺服器流入中國，僅二○二五年四月至五月中旬，就有超過五億美元設備被轉運。

美國官員未具體說明涉案晶片種類，但輝達在ＡＩ晶片市場占主導地位，產品價格亦屬高檔。

輝達在聲明中表示，嚴格遵守出口法規是首要任務，並強調不會為違規轉運至中國的系統提供任何服務或支援。

美超微也發布聲明，表示公司已知悉，公司也全力配合調查，但強調公司未列為這次起訴對象。美超微已立即暫停廖益賢、張瑞滄兩名員工的職務，並終止與該承包人員孫廷瑋的合作關係。

根據美超微官網資料，廖益賢於一九九三年共同創立了美超微，原是董事會的一員。自二○二二年起，他擔任負責業務發展的資深副總裁。