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貝佐斯組千億美元基金 布局實體商機 推進多項收購計畫

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導

亞馬遜（Amazon）布局AI動作積極，創辦人貝佐斯傳出將籌資1,000億美元的基金，目標收購半導體、國防及航太等製造業，利用AI技術來加速相關領域自動化。法人看好，實體AI（Physical AI）趨勢明確，台灣代工廠可望以機器人相關領域搶攻這波實體AI商機。

據華爾街日報報導，貝佐斯和全球幾家規模最大的資產管理機構會面以籌集資金。幾個月前，貝佐斯前往中東，與當地的主權財富基金代表討論相關業務，也在新加坡當地募集資金。相關投資文件中描述這筆基金是「製造業轉型機制」，收購晶片製造、國防及航太等主要工業領域的公司。基金規模將與軟銀（SoftBank）規模1,000億美元的「願景基金」（Vision Fund）不相上下。

貝佐斯日前出任「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）共同執行長。這家新創公司致力開發能理解並模擬現實環境的AI模型。貝佐斯計劃運用這家公司的技術，提升新基金旗下企業的營運效率和獲利能力。

目前AI投資項目聚焦在大型雲端服務廠（CSP）基礎建設上，但業界共識是AI應用進入落地應用，實體AI將會是主要發展重點之一。

製造業 基礎建設 亞馬遜

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