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各國石油庫存壓力大 台灣儲油可撐百日

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國富比世雜誌十九日報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約五十二點五萬桶，可支撐約一百天。

在美國與以色列伊朗開戰前，每天約四十艘油輪運送兩千萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）。如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國大陸旗幟的船舶。

法國興業銀行分析師黑格領導的團隊本周估算，目前通過荷莫茲的流量將降至每日約五十萬桶，且完全取決於伊朗意願。

其餘積壓的石油仍有相當部分持續流入市場，或轉為填補儲存設施。例如沙烏地阿拉伯啟用長期規畫並擴建的東西向輸油管線，以接近極限的運能，將原油輸送至紅海的揚布港。

金融服務公司傑富瑞分析師說，波斯灣已有約每日六七○萬桶產量被迫停產。「能源面向公司」則估計，與荷莫茲相關的供應中斷高峰將達每日一千萬桶，使石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）總產量減少七百萬桶至每日二二三○萬桶，約占全球每日一億桶原油需求的百分之七。

新加坡情況同樣緊繃，平時每日約六十八萬桶原油經荷莫茲輸入，庫存僅能支撐約四十天。泰國略好，從荷莫茲進口的每日四十萬桶可支撐約五十天。

規模較大的國家通常擁有更多選項。南韓每日進口約三百萬桶，其中兩百萬桶來自荷莫茲，庫存可在完全無進口情況下支撐約五十天。印度則擁有一點七五億桶戰略石油儲備（ＳＰＲ），對應每日五百萬桶需求，其中約四成五經荷莫茲。印尼可在荷莫茲被封鎖下支撐約一六○天。日本憑藉龐大ＳＰＲ，可在荷莫茲被封鎖下維持約兩百天。

大陸憑藉十三億桶ＳＰＲ，可在荷莫茲被封鎖下支撐約三百天，甚至完全沒有任何石油進口時也可維持逾一百天，儘管其每日逾一一○○萬桶進口量中，約四成五仍須經荷莫茲。傑富瑞分析師柏恩提到，大陸刻意將對中東的石油依賴控制在五成左右，並透過多元進口來源、管線天然氣、國產及龐大庫存建立緩衝機制。

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