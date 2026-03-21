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石油斷供若持續到4月下旬 沙國估油價恐漲破每桶180美元

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

全球最大石油出口國、沙烏地阿拉伯持續評估國際油價走勢。根據最新估算，若美以伊戰爭與石油供應中斷持續至四月下旬，國際油價恐飆破每桶一八○美元（約台幣五八一一元）。

隨著以色列攻擊伊朗天然氣田，伊方隨即對卡達及沙烏地阿拉伯等國能源設施發動報復。荷莫茲海峽航運則幾近停擺，全球油市陷入劇烈震盪。布倫特原油期貨一度衝上每桶一一九美元，但回落約百分之三，報一○五點三三美元（約台幣三四○一元）。

幾位沙國官員說，隨著二月底開戰前的石油庫存逐步消耗，實體供應緊張將在未來一周加劇，油價恐會先逼近一三八至一四○美元，四月中旬則上看一五○美元，再進一步升至一六五美元，甚至來到一八○美元。

能源顧問公司伍德瑪肯西分析師也示警，每桶兩百美元，在今年內並非不可能。

油價飆漲引發需求轉弱風險。另有分析師指出，當布倫特原油升至一五○美元，消費者與企業將開始減少用油，包括降低開車頻率、調整旅遊計畫或縮減生產。美國汽油價格已升至每加侖三點八八美元，高於一個月前的二點九三美元，柴油更突破五美元，推升運輸與製造成本，並進一步壓縮家庭與企業支出。

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