推演供應若中斷到4月下旬 沙國估油價恐逾180美元

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯官員估算，若中東衝突引發的原油供應中斷持續至4月下旬，國際油價可能飆破每桶180美元。目前原油與燃料現貨價格都已漲至歷史新高，亞洲買家為尋找替代油源，紛紛溢價採購美國原油，購買量是三年來最多。

荷莫茲海峽航運幾近停擺，沙國已透過在紅海的港口，以每桶125美元左右價格出售阿拉伯輕原油給亞洲買家，但沙國石油官員指出，戰前庫存逐步消耗，未來一周實體供應將更緊俏。

沙國好幾位石油官員指出，若到4月第二周時供應干擾仍未緩解、荷莫茲海峽維持封閉，國際油價可能漲到150美元，並在之後幾周逐步漲到165美元、甚至180美元。

高盛指出，若供應中斷持續，布蘭特原油期貨可能刷新在2008年締造的147.50美元歷史紀錄。石油交易員也押注油價將大幅走高，認為布蘭特原油期貨價格將在4月漲至每桶130-150美元。

各國爭搶替代油源，國際原油與燃料現貨價格已衝上歷史新高，價格向來比布蘭特油價折價的挪威中質含硫原油，19日買入價對布蘭特油價溢價幅度衝到創新高的每桶11.3美元，暗示實際價格為每桶約124美元，西北歐的航空燃料價格也漲到每桶約220美元的新紀錄。

亞洲買家狂買美國石油，Kpler和Vortexa數據顯示，預定4月裝卸、運往亞洲的美國石油量已達約6,000萬桶，為2023年4月來單月最高。其中一批運往台灣的原油，比近期布蘭特期貨每桶溢價12-13美元，其他原油行情甚至比杜拜油價每桶溢價約18美元，幅度遠大於2月類似交易的5-6美元。