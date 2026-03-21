全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制…恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

分析指出，化肥供應緊張和價格上漲將影響全球農業，成本高漲可能迫使農民減少施肥量，從而降低收成，或轉向種植需肥較少的作物，導致改變生產模式或大宗物資市場價格。

路透、彭博報導，經由荷莫茲海峽運輸的化肥，約占全球海運供應量的三分之一。然而中東衝突持續，伊朗封鎖荷莫茲海峽導致運輸受阻，國際尿素（化肥的一種）價格現貨價已較戰前水平上漲約百分之四十。在大陸，尿素期貨價格接近十個月高位。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民，都面臨生產與供應不足問題，爭相搶購化肥以鎖定價格。印度官員近期更主動接洽大陸，請求允許部分尿素船貨銷售。

大陸是全球最大的化肥出口國之一，去年化肥出口額超過一百三十億美元（新台幣四一九七億元），但消息人士表示，大陸政府在三月中旬已禁止出口氮鉀複合肥及部分磷肥品種。

惠譽評級旗下ＢＭＩ的高階大宗商品分析師比金認為，大陸此時限制供應而非出手相助，是優先保障自己的糧食安全，保護大陸市場免受價格衝擊。

但此決定直接影響依賴大陸供應化肥的主要農業進口國。根據國際貿易中心數據，去年大陸供應巴西、印尼和泰國約五分之一的化肥進口量，對馬來西亞和紐西蘭的占比約三分之一。而印度從大陸進口的化肥占比也約有百分之十六。

菲律賓農業部長十八日也稱，菲律賓正與大陸、俄羅斯及其他國家就化肥供應展開磋商。

業內統計，大陸去年出口的化肥中，目前已有百分之五十到百分之八十受到限制。據路透計算，相關規模可能高達四千萬噸。

業內人士指出，日前在上海舉行的國際農化展上，有五名銷售人員預計該禁令在今年八月之前不會解除，生產商也在觀察政府在春耕季節後的動作，以判斷禁令是否會延長。