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戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

最新調查顯示，經濟學者預測到6月底時油價的平均值是每桶86.70美元，年底時為73.54美元；油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。

據華爾街日報本周對50位華爾街銀行業及各大學經濟學者所做的訪調結果指出，受訪者假定石油震撼只是暫時性，美國通膨將暫時升高，經濟成長率與失業率大致與目前相同。學者認為未來12個月美國經濟陷入衰退的機率是32%，高於元月時的27%。至於油價漲到多高才會使美國衰退的機率超過50%，學者提出的區間涵蓋90-200美元，平均數為138美元，而此一水位至少需持續三周。

經濟學者預測今年第4季實質經濟年成長率的平均值為2.1%，低於元月時的2.2%；預測12月失業率為4.5%，與元月時相同。

學者對通膨展望較為悲觀，預測12月消費者物價指數（CPI）年升幅為2.9%，高於元月時的2.6%。原因不僅僅是汽油價格上漲，因為學者預測核心CPI年升幅也從2.6上修到2.8%。目前美國汽油平均價格為每加侖3.84美元，遠高於一個月前的2.92美元，而躉售價格顯示零售價未來幾周將漲破4美元。

學者預測年底時聯邦資金利率為3.26%（3.25-3.5%區間），即降息1-2碼之間，而元月時預測將降息2碼。

加州路德大學經濟學者指出，從經濟觀點來看，每桶80-100美元的油價對美國並非全然不利。以目前的美元匯率計算，2008年時西德州原油曾漲到200美元。

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