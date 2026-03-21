快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉衝太陽能 擴增在美裝置容量 斥資928億下單陸企

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳湘瑾／綜合報導
特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。（路透）
特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。（路透）

特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元（約新台幣928億元）的太陽能面板與電池製造設備，以達成執行長馬斯克要擴增美國太陽能容量100百萬瓩（GW）的目標。

路透報導，蘇州邁為是全球最大太陽能網板印刷生產設備商，據報已向大陸商務部申請出口許可。其他潛在供應商還包括光電電池生產企業深圳捷佳偉創新能源，以及高效光電電池核心設備及解決方案提供商拉普拉斯新能源等。上述三家陸企股價皆大漲7%至9%不等。

馬斯克1月表示，太陽能有望滿足美國的所有電力需求，包括用電需求日增的資料中心。特斯拉官網的求才訊息顯示，該公司的目標是在2028年底前，在美國本土部署100 GW、從原料製造的太陽能。

報導引述知情人士指出，特斯拉計劃採購價值推估人民幣200億元（29億美元）的設備，包含太陽能網板印刷（Screen Printing）生產線等，部分設備需取得中國大陸監管當局的出口批准，但目前還不清楚有多少設備需取得批准、及所需時間。

知情人士表示，這些設備將運往美國德州，特斯拉要求中國大陸供應商在秋季前交付設備。馬斯克計劃打造的太陽能容量將主要供特斯拉使用，部分也將用於為SpaceX的衛星供電。

中國大陸媒體2月報導，特斯拉已造訪多家中國大陸的太陽能業者，路透的報導為首次披露深入洽談的企業名單、推估採購規模、交付時程表及監管要求等細節。

馬斯克 電池 電力需求

延伸閱讀

特斯拉擬採購29億美元陸太陽能設備 陸廠證實

傳特斯拉擬砸29億美元 向中國企業採購太陽能設備

印尼與美達成新貿易協議 美國將關稅從32%調降至19%

陸方鬆綁 准陸企買輝達H200晶片

相關新聞

全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制…恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

油價漲跌均受惠…這類巴菲特熱愛股票 成戰火避風港

隨伊朗戰火持續延燒，投資日本商社的股票，可能會是交易員尋覓的避風港。

WTO 面臨改革難題 地位動搖 我遭喀麥隆矮化 將首度缺席

世界貿易組織（WTO）下周將在喀麥隆舉行為期四天的部長會議，多名外交人員和官員向路透表示，若此次會議未能為WTO制定出可行的改革路線，將使成員國被迫尋求其他選項，以制定規則和推動自由貿易。

印度拚太陽能十年增三倍

印度19日公布宏大計畫，計劃未來十年提高太陽能發電裝置容量近三倍，風力能源裝置容量也可能成長兩倍，藉此減少依賴煤礦。

避險資金湧入 瑞士央行暗示干預匯市

中東戰事升溫，避險資金湧入，瑞士央行19日表態，干預匯市的意願變高，以抑制瑞士法郎過快升值，但此舉恐再度引發與美國的貿易與匯率爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。