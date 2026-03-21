特斯拉衝太陽能 擴增在美裝置容量 斥資928億下單陸企

特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元（約新台幣928億元）的太陽能面板與電池製造設備，以達成執行長馬斯克要擴增美國太陽能容量100百萬瓩（GW）的目標。

路透報導，蘇州邁為是全球最大太陽能網板印刷生產設備商，據報已向大陸商務部申請出口許可。其他潛在供應商還包括光電電池生產企業深圳捷佳偉創新能源，以及高效光電電池核心設備及解決方案提供商拉普拉斯新能源等。上述三家陸企股價皆大漲7%至9%不等。

馬斯克1月表示，太陽能有望滿足美國的所有電力需求，包括用電需求日增的資料中心。特斯拉官網的求才訊息顯示，該公司的目標是在2028年底前，在美國本土部署100 GW、從原料製造的太陽能。

報導引述知情人士指出，特斯拉計劃採購價值推估人民幣200億元（29億美元）的設備，包含太陽能網板印刷（Screen Printing）生產線等，部分設備需取得中國大陸監管當局的出口批准，但目前還不清楚有多少設備需取得批准、及所需時間。

知情人士表示，這些設備將運往美國德州，特斯拉要求中國大陸供應商在秋季前交付設備。馬斯克計劃打造的太陽能容量將主要供特斯拉使用，部分也將用於為SpaceX的衛星供電。

中國大陸媒體2月報導，特斯拉已造訪多家中國大陸的太陽能業者，路透的報導為首次披露深入洽談的企業名單、推估採購規模、交付時程表及監管要求等細節。