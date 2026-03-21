Uber 攜手電動車製造商 Rivian 砸12億美元攻自駕小黃

叫車公司Uber同意在美國電動車製造商Rivian投資12.5億美元，並買下總數上看5萬輛的自駕車，聯手推出自駕計程車服務，準備因應從真人駕駛轉向自駕車隊的趨勢。

兩家公司19日說，Uber初期將投資3億美元，到2031年底前付清餘款，條件是Rivian必須達到一些自駕技術標竿。

這樁交易包含自駕計程車版Rivian新R2休旅車初期交車1萬輛，Uber及其車隊夥伴保有2030年起再買4萬輛的選項。

這筆Uber投資對Rivian意義重大，提供亟需的資本，也贏得一家大客戶。

Rivian已放棄原訂2027年轉盈目標，因為幅提高研發支出加快自駕車推出進度。

兩家公司表示，R2自駕計程車將獨家透過Uber平台提供服務，預定2028年先在舊金山和邁阿密上路；若所有技術里程碑都達陣，2031年底前再擴及美、加、歐25個城市。

無人駕駛計程車構想由來已久，多年來始終未能克服技術障礙。近幾個月來自駕計程車再度引起注意，因為借助人工智慧（AI）和科技結盟，讓加速解決複雜交通路況、降低成本等問題露出一線希望。

上周Uber宣布與亞馬遜的Zoox自駕計程車服務結盟，今夏開始在拉斯維加斯推出服務，明年再擴及洛杉磯。