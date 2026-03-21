快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

貝佐斯搶攻太空算力版圖

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

馬斯克和貝佐斯的太空大戰延燒到太空資料中心。貝佐斯旗下的太空公司藍源（Blue Origin）19日向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交「日出計畫」（Project Sunrise），擬部署最多51,600顆衛星。這些衛星將透過光纖鏈路連結，並藉由TeraWave系統與其他網路傳輸資料。

TeraWave是藍源今年1月推出的衛星通訊服務，鎖定企業、資料中心及政府用戶，目標設定在支援數以萬計客戶。該計畫與創辦人貝佐斯旗下的亞馬遜分開運作，後者另有低軌衛星計畫Amazon LEO。

藍源在文件中指出，Project Sunrise的衛星設計仍在研發階段，該公司將持續修訂調整減少太空垃圾的方案。藍源強調，AI發展受限於運算基礎設施的供給與成本，而太空資料中心有助突破瓶頸。

儘管市場對太空資料中心的可行性存在質疑聲浪，但藍源說，它的新葛倫（New Glenn）火箭將能大幅降低發射成本，以前所未見的價格實現太空運算。

馬斯克 基礎設施 低軌衛星

延伸閱讀

仁寶加入太空國家隊 多載波陣列天線進軍衛星市場

貝佐斯出手了！卡位太空算力戰 藍源擬部署5萬顆衛星

貝佐斯傳擬籌千億美元AI 基金 併購航太和晶片業 加速自動化

擴大版圖…輝達趕搭「養龍蝦」商機 推NemoClaw軟體

相關新聞

全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制…恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

油價漲跌均受惠…這類巴菲特熱愛股票 成戰火避風港

隨伊朗戰火持續延燒，投資日本商社的股票，可能會是交易員尋覓的避風港。

WTO 面臨改革難題 地位動搖 我遭喀麥隆矮化 將首度缺席

世界貿易組織（WTO）下周將在喀麥隆舉行為期四天的部長會議，多名外交人員和官員向路透表示，若此次會議未能為WTO制定出可行的改革路線，將使成員國被迫尋求其他選項，以制定規則和推動自由貿易。

印度拚太陽能十年增三倍

印度19日公布宏大計畫，計劃未來十年提高太陽能發電裝置容量近三倍，風力能源裝置容量也可能成長兩倍，藉此減少依賴煤礦。

避險資金湧入 瑞士央行暗示干預匯市

中東戰事升溫，避險資金湧入，瑞士央行19日表態，干預匯市的意願變高，以抑制瑞士法郎過快升值，但此舉恐再度引發與美國的貿易與匯率爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。