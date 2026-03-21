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貝佐斯搶攻太空算力版圖
馬斯克和貝佐斯的太空大戰延燒到太空資料中心。貝佐斯旗下的太空公司藍源（Blue Origin）19日向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交「日出計畫」（Project Sunrise），擬部署最多51,600顆衛星。這些衛星將透過光纖鏈路連結，並藉由TeraWave系統與其他網路傳輸資料。
TeraWave是藍源今年1月推出的衛星通訊服務，鎖定企業、資料中心及政府用戶，目標設定在支援數以萬計客戶。該計畫與創辦人貝佐斯旗下的亞馬遜分開運作，後者另有低軌衛星計畫Amazon LEO。
藍源在文件中指出，Project Sunrise的衛星設計仍在研發階段，該公司將持續修訂調整減少太空垃圾的方案。藍源強調，AI發展受限於運算基礎設施的供給與成本，而太空資料中心有助突破瓶頸。
儘管市場對太空資料中心的可行性存在質疑聲浪，但藍源說，它的新葛倫（New Glenn）火箭將能大幅降低發射成本，以前所未見的價格實現太空運算。
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