快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

涉非法轉運 AI 產品至大陸 美超微共同創辦人遭起訴

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者彭慧明／綜合報導
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。路透
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。路透

繼2024年會計疑雲後，美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢與另外兩名員工涉嫌非法將價值數十億美元的人工智慧（AI）技術，轉運至中國大陸，違反美國出口管制規定，遭美國司法部紐約南區檢察官辦公室向曼哈頓聯邦法院提出公訴，拖累股價20日在美股早盤崩跌27%。

根據檢方訴狀，指控廖益賢、美超微台灣區業務經理張瑞滄及扮演「中間人」涉嫌協助轉運的外部承包商孫廷偉，涉嫌共謀將在美組裝包含先進AI晶片的高性能伺服器，透過一家東南亞公司運往大陸，也確知產品最終會轉運至大陸，違反美國的出口管制規範。

起訴書指出，被告三人從2024年開始，促成美超微銷售25億美元伺服器給一家東南亞公司，大陸客戶收到裝在未標示箱子內的美超微「旗艦」產品。伺服器在美國組裝，出貨到美超微的台灣設施，交給東南亞公司，透過第三方掮客轉運至大陸買家。

美國司法部指出，他們的走私計畫隨時間愈發「大膽」，已有大量含受管制AI技術的伺服器流入大陸，僅2025年4月至5月中旬，就有超過5億美元設備被轉運。

這家東南亞公司偽造證明文件，假裝伺服器供內部使用，由另一家物流公司重新包裝這批伺服器，掩飾運送大陸的過程。美國檢方表示已逮捕廖益賢和孫廷偉，張瑞滄在逃，訴狀並未直指美超微，僅指稱「一家美國製造商」，未把美超微列為被告，起訴書也未提到涉案晶片，但廖益賢和張瑞滄都任職於美超微，而美超微也銷售裝配輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器。本案是美國2022年首度管制輝達晶片出貨大陸後，美國檢方起訴的最大宗晶片走私案。

輝達表示已「嚴格遵守」出口法律為第一優先，強調並未提供任何服務或支持給這類體系。美超微昨（20）日發布聲明，確認起訴個人包括美超微業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。強調公司沒有被起訴，相關人員違反相關法規，已暫停廖、張二名員工職務、終止與孫的承包人員合作關係。美超微嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範，全力配合美國政府相關調查行動，持續提供必要協助。

大陸 美國 伺服器

延伸閱讀

美超微高層涉走私輝達晶片 經部籲企業應遵循管制規範

美超微涉走私！吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地晶片赴中手法

三員工將AI晶片轉往輸中 美超微：全力配合調查

美超微共同創辦人等員工被聯邦檢察官起訴 公司發表聲明

相關新聞

全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制…恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

WTO 面臨改革難題 地位動搖 我遭喀麥隆矮化 將首度缺席

世界貿易組織（WTO）下周將在喀麥隆舉行為期四天的部長會議，多名外交人員和官員向路透表示，若此次會議未能為WTO制定出可行的改革路線，將使成員國被迫尋求其他選項，以制定規則和推動自由貿易。

印度拚太陽能十年增三倍

印度19日公布宏大計畫，計劃未來十年提高太陽能發電裝置容量近三倍，風力能源裝置容量也可能成長兩倍，藉此減少依賴煤礦。

避險資金湧入 瑞士央行暗示干預匯市

中東戰事升溫，避險資金湧入，瑞士央行19日表態，干預匯市的意願變高，以抑制瑞士法郎過快升值，但此舉恐再度引發與美國的貿易與匯率爭議。

英特爾電腦處理器傳漲價 將上調一成 恐加重製造商、消費者負擔

英特爾據傳準備把個人電腦（PC）中央處理器（CPU）產品價格調漲10%，解決消費者和企業需求失衡的問題，但這不僅加重PC製造商的成本負擔，對一般消費者而言也將會是災難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。