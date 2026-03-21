涉非法轉運 AI 產品至大陸 美超微共同創辦人遭起訴

繼2024年會計疑雲後，美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢與另外兩名員工涉嫌非法將價值數十億美元的人工智慧（AI）技術，轉運至中國大陸，違反美國出口管制規定，遭美國司法部紐約南區檢察官辦公室向曼哈頓聯邦法院提出公訴，拖累股價20日在美股早盤崩跌27%。

根據檢方訴狀，指控廖益賢、美超微台灣區業務經理張瑞滄及扮演「中間人」涉嫌協助轉運的外部承包商孫廷偉，涉嫌共謀將在美組裝包含先進AI晶片的高性能伺服器，透過一家東南亞公司運往大陸，也確知產品最終會轉運至大陸，違反美國的出口管制規範。

起訴書指出，被告三人從2024年開始，促成美超微銷售25億美元伺服器給一家東南亞公司，大陸客戶收到裝在未標示箱子內的美超微「旗艦」產品。伺服器在美國組裝，出貨到美超微的台灣設施，交給東南亞公司，透過第三方掮客轉運至大陸買家。

美國司法部指出，他們的走私計畫隨時間愈發「大膽」，已有大量含受管制AI技術的伺服器流入大陸，僅2025年4月至5月中旬，就有超過5億美元設備被轉運。

這家東南亞公司偽造證明文件，假裝伺服器供內部使用，由另一家物流公司重新包裝這批伺服器，掩飾運送大陸的過程。美國檢方表示已逮捕廖益賢和孫廷偉，張瑞滄在逃，訴狀並未直指美超微，僅指稱「一家美國製造商」，未把美超微列為被告，起訴書也未提到涉案晶片，但廖益賢和張瑞滄都任職於美超微，而美超微也銷售裝配輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器。本案是美國2022年首度管制輝達晶片出貨大陸後，美國檢方起訴的最大宗晶片走私案。

輝達表示已「嚴格遵守」出口法律為第一優先，強調並未提供任何服務或支持給這類體系。美超微昨（20）日發布聲明，確認起訴個人包括美超微業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。強調公司沒有被起訴，相關人員違反相關法規，已暫停廖、張二名員工職務、終止與孫的承包人員合作關係。美超微嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範，全力配合美國政府相關調查行動，持續提供必要協助。