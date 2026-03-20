墨西哥考慮對中國大陸投資安全審查 北京關切放話維權

針對墨西哥考慮對中國投資進行「經濟安全審查」，中國商務部今晚表示嚴重關切，同時放話去年9月對墨西哥啟動的貿易投資壁壘調查，很快將公布最終結論，並將適時採取「相應措施」維權。

中國商務部網站20日晚間發布「答記者問」新聞稿。有記者問：據墨西哥當地媒體報導，墨西哥經濟部高官接受採訪時表示，美方曾指責墨被當作亞洲貨物輸美「跳板」，並樂見墨對從非自貿夥伴進口的汽車、鋼鐵等產品加徵關稅。墨方正在考慮對中國投資進行「經濟安全審查」。商務部對此有何評論？

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到墨西哥經濟部高官相關言論。中方一貫反對各種形式的單邊主義、保護主義措施，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方多次敦促墨方糾正單邊加徵關稅的錯誤做法，並對墨方可能對中國投資進行所謂的「經濟安全審查」表示嚴重關切。

這名發言人提到，中國商務部於2025年9月25日對墨西哥相關涉中限制措施啟動貿易投資壁壘調查，很快將公布調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

中國商務部新聞發言人最後稱，相互尊重、互利共贏是中墨經貿關係發展的寶貴經驗，雙邊經貿關係的正常發展需要雙方相向而行。中方願與墨方一道，加強溝通交流，妥善管控分歧，共同維護好雙邊經貿關係大局。希望墨方理性、客觀、全面看待對中經貿合作，尊重市場規律和公平競爭原則，為包括中國企業在內的各國企業提供開放、公平、可預期的環境。

墨西哥2025年對中國多種產品發起反傾銷調查，並表示將加徵關稅，引發北京不滿並對墨西哥啓動貿易投資壁壘調查。