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美股早盤／戰事未歇、三大指數走跌 市場押10月前Fed不降反升機率達50%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股20日早盤走跌，中東戰事看不到結束跡象，影響投資人對Fed前景的押注。法新社
美股20日早盤走跌，中東戰事看不到結束跡象，影響投資人對Fed前景的押注。法新社

美股20日早盤再度走跌，伊朗戰事即將邁向第四周，能源市場持續因此翻騰，投資人也因此重新評估他們對美國聯準會（Fed）降息的押注。根據彭博資訊報導，如今貨幣市場已將Fed今年10月前升息的押注提高至50%。

道瓊工業指數20日早盤下跌145點，或0.3%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.7%和1.1%；費城半導體跌1.1%；台積電ADR則跌2.3%。

隨著伊朗攻擊科威特一處煉油廠，且川普政府也傳出正計劃攻佔或封鎖哈格島，以施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽，這場中東衝突至今仍看不到任何緩和跡象。

本周包括Fed在內的一系列央行決策，都承認這場衝突使其決策過程變得複雜。Fed理事沃勒表示，如果油價持續維持在高位好幾個月，那將會開始影響到核心通膨。

雖然美國決策官員仍然規劃在今年內至少降息1碼，但市場信心沒那麼大。據LSEG彙整數據，交易員已把對Fed降息時機的押注推遲到2027年，而非本月稍早押注的今年12月。

Pepperstaone資深研究策略師布朗表示：「各國央行採取觀望態度十分合理。但利用升高緊縮政策的可能性，來對抗似乎很難發生的更持續通膨，將會導致犯下政策錯誤的可能性升高。」

美超微早盤股價重挫27%，共同創辦人廖益賢與另外兩名員工因涉嫌將價值至少25億美元的美國人工智慧（AI）技術轉運至中國大陸，違反美國出口管制規定，遭美國司法部向聯邦法院提出公訴。

亞馬遜早盤下跌1.4%。路透報導，該公司將推出首支自家智慧手機，挑戰蘋果和三星。

亞馬遜 道瓊工業指數 Fed 美股 伊朗 升息

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