南非認定傾銷 對中國大陸及泰國結構鋼課徵高關稅

南非貿易監管機構指出，在發現傾銷的事證後，已經對從中國和泰國進口的結構鋼課徵高額關稅。

路透社報導，南非政府昨天公告，從中國進口的結構鋼面臨74.98%的關稅，來自泰國的類似產品則課徵20.32%的關稅。該監管機構指出，建議稅率已獲貿易部長批准。

南非2024年曾對從中國和泰國進口的結構鋼分別祭出52.81%及9.12%的臨時反傾銷稅。這些結構鋼主要用於營造。

南非國際貿易管理委員會（International TradeAdministration Commission）表示，針對中國與泰國進口產品的調查發現傾銷的事證，即產品以低於正常市價或生產成本的價格出口，損害本國生產商利益。

公告指出，作成「原產於或進口自中華人民共和國和泰國的鋼製品，遭以傾銷價格進入非洲南部關稅同盟（Southern African Customs Union）市場，從而造成實質性損害」的結論。

中國和泰國大使館官員暫未就此置評。