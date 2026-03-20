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菲律賓油價飆升 運輸業連2天示威促漲車資及補助

中央社／ 馬尼拉20日專電

中東局勢升溫推升國際油價，衝擊菲律賓民眾生活，運輸團體與多個民間團體接連2天示威，要求政府批准調升基本車資、擴大燃油補助，以及恢復油價管制。

菲律賓交通部原已批准吉普尼、公車及多元計程車基本車資調漲，但日前被總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）臨時喊停，引發運輸業強烈反彈。

「全國吉普尼司機及業者聯合會」（PISTON）繼昨天發動全國罷駛行動之後，今天下午再與多個民團成員遊行到通往總統府的道路前示威，抗議油價帶動民生物資價格上漲，但車資與薪資未隨之調整，基層司機與民眾生活惡化。鎮暴警察在現場嚴陣以待，雙方未發生衝突。

示威者除要求政府恢復調漲車資外，也呼籲取消石油產品的加值稅與消費稅，並廢除「石油產業自由化法」，恢復對油價的管制。

「石油產業自由化法」於1998年通過及實施，原意在透過市場競爭抑制油價，但批評者認為，長年來油價走勢高度一致，質疑業者組成利益聯盟，操控油價。

PISTON主席佛羅蘭達（Mody Floranda）表示，近期油價節節攀升，司機每日收入銳減，現行車資已難以負擔燃料與日常開銷，雖然政府承諾提供5000披索（約新台幣2670元）現金補助，但這只是短期措施，很快會被油價吞沒，「我們需要的是長期解決方案，而不是暫時紓困」。

吉普尼為菲律賓重要公共交通工具，多以柴油為燃料。自中東衝突於2月底升溫以來，菲律賓柴油價格已由每公升不到60披索，攀升至逾110披索，接近翻倍。菲律賓能源部先前曾警告，油價短期內恐難見頂。

面對油價高漲帶來的壓力，小馬可仕表示，政府正尋求不同方式提供補貼與援助，以減輕民眾負擔，同時強調國內油品與糧食供應充足，食品業者也承諾在30天之內不會調漲價格。

此外，交通部今天也宣布，下週起吉普尼、巴士及民生物資運輸貨車使用收費道路時，可享為期2個月的通行費折扣，以緩解油價衝擊。

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