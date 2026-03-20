中東戰事似有望落幕油價回落 亞股多收黑市場觀望

以色列總理內唐亞胡表示，伊朗正遭受重創，戰爭會比人們所預期更快結束。國際原油價格應聲回落，美股昨天尾盤反彈跌幅收斂，但亞股今天普遍收黑，投資人仍持觀望態度。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨天在記者會上指出，以色列與美國正「取得勝利，伊朗正遭受重創」，伊朗已不再具備濃縮鈾或製造彈道飛彈的能力。

內唐亞胡還稱「這場戰爭會比人們所預期更快結束」，但未提供具體時間表。在此之前，華府曾表示，對伊朗的戰爭沒有結束期限。

在內唐亞胡發表上述言論後，布倫特原油與美國西德州中級原油期貨今天下跌，但隨著交易進行，跌幅有所收斂，前者維持在108美元左右，後者約94美元。

儘管美股受相關言論激勵，昨天尾盤反彈收窄跌幅，但亞洲股市今天普遍收跌，擔心的投資人對這場危機的正面進展持觀望態度。

香港、上海、雪梨、新加坡、台北和威靈頓股市收跌，但首爾與曼谷股市收高。東京股市因假期休市。