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記憶體飆漲後…英特爾傳也通知PC廠商CPU將漲價 業界大嘆時機不妙

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓媒體報導，英特爾正準備大規模調漲CPU價格10%，這將加重PC製造商和消費者的負擔。 路透
南韓媒體報導，英特爾正準備大規模調漲CPU價格10%，這將加重PC製造商和消費者的負擔。 路透

英特爾據傳準備把個人電腦（PC）中央處理器（CPU）產品價格調漲10%，以解決消費者和企業需求失衡的問題，但這將不僅加重PC製造商的成本負擔，對一般消費者而言也將會是災難。

韓媒ETNews報導，據業界人士表示，英特爾已通知其主要客戶，計劃從本月底起把PC CPU價格調漲10%，英特爾旗下大多數CPU產品都將受到影響。

分析師認為，英特爾此舉是為了確保獲利，由於人工智慧（AI）資料中心對半導體的需求激增，導致英特爾對消費性產品的供應減少，供需出現失衡。

英特爾在PC CPU的市占率高達約70%，儘管AMD和高通也在擴大PC CPU的供應，英特爾的市占率仍遙遙領先。

在此情況下，英特爾的漲價對PC製造商而言將是災難，因為這將勢必導致後者利潤結構大幅惡化。

除了CPU外，另一項PC關鍵零組件記憶體，也正出現前所未見的價格飆升，原因同樣是AI投資所致。據研究公司Counterpoint數據顯示，第1季記憶體價格較上一季上漲180%。

一名業界人士表示，「PC製造商最擔心的是零組件成本的急劇上漲。如果英特爾CPU也上漲，製造商擔心營業利益將大幅縮水，生存也將變得更為艱難」。

據了解，為因應這場危機，PC製造商正致力於供應鏈多元化，並擴大高價值AI PC的占比，透過增加高單價產品銷售來確保獲利能力。

但零件價格上漲也可能導致PC價格上漲，加重消費者的負擔。研究機構TrendForce預估，「若記憶體和CPU價格同時上漲，這兩種零件在筆記型電腦零件成本中的占比可能達到58%」，「對一般筆電來說，光是記憶體上漲就可能導致零售價大漲逾30%，若再加上CPU，漲幅可能接近40%」。

顧能（Gartner）3月初發布的市場報告指出，由於記憶體成本飆漲，2026年的PC出貨量預料將下滑10.4%，500美元以下的入門級PC可能會在2028年前消失，消費者想以低價組裝電腦將變成「不可能任務」。若再加上CPU短缺，對一般消費者而言情況將更糟糕。

筆記型電腦 記憶體 消費者 CPU 英特爾 漲價

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