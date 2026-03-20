聽新聞
0:00 / 0:00
同意釋出4億桶緊急儲油 油價仍居高不下…IEA再拋3建議緩解壓力
國際能源總署（IEA）上周已同意從戰略儲油中釋出破紀錄的4億桶原油，希望有助壓低因伊朗戰爭而飆升的油價，不過自IEA宣布釋油至今，布蘭特又漲了超過24%。
該機構19日宣布，成員國總計將貢獻4.26億桶石油，除了美國以外，日本、加拿大和南韓是此次大規模緊急釋油的主要貢獻國。首批石油已開始投入市場，此次緊急釋放的品項以原油為主，在歐洲，將主要以成品油的形式提供。
路透報導，IEA還提出一些企業和消費者可緩解油價壓力的建議。
IEA指出，從政府到企業和家庭，還可以採取的措施包括在家工作、將高速公路限速降低至少每小時10公里，以及在有其他交通方式可選擇時，避免搭乘飛機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。