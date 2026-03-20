同意釋出4億桶緊急儲油 油價仍居高不下…IEA再拋3建議緩解壓力

國際能源總署（IEA）上周已同意從戰略儲油中釋出破紀錄的4億桶原油，希望有助壓低因伊朗戰爭而飆升的油價，不過自IEA宣布釋油至今，布蘭特又漲了超過24%。

該機構19日宣布，成員國總計將貢獻4.26億桶石油，除了美國以外，日本、加拿大和南韓是此次大規模緊急釋油的主要貢獻國。首批石油已開始投入市場，此次緊急釋放的品項以原油為主，在歐洲，將主要以成品油的形式提供。

路透報導，IEA還提出一些企業和消費者可緩解油價壓力的建議。

IEA指出，從政府到企業和家庭，還可以採取的措施包括在家工作、將高速公路限速降低至少每小時10公里，以及在有其他交通方式可選擇時，避免搭乘飛機。