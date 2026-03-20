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Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為輝達執行長黃仁勳。路透
圖為輝達執行長黃仁勳。路透

晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，如果輝達高階工程師花在人工智慧（AI）的金額不到年薪一半，他會「憂心忡忡」。

黃仁勳在「All-In Podcast」19日上傳的最新一集節目中說：「如果年薪達到50萬美元的工程師未至少用掉價值25萬美元的符元（token），我會憂心忡忡…我會在年底問這名50萬美元的工程師花多少錢在符元，如果答案是5,000美元，我會氣到不行。」

黃仁勳本周稍早在GPU科技大會（GTC）上表示，符元可能是輝達工程師招聘策略一環，未來每名工程師或許都需要年度「符元預算」。黃仁勳說：「他們年薪將達到數十萬美元，這還只是底薪…我或許會再提供相當於半數年薪的符元，好讓他們的能力能變成十倍。」

符元是AI系統用於處理文字的基本單位，消耗量會隨著AI閱讀或生成的文字增加而上升。企業通常以1,000或100萬個符元為單位，根據使用量收取費用，就是基於這個原因。

工程師需要能取得充足AI算力，而且企業應樂意付費的構想，不只獲得黃仁勳支持。Business Insider本月稍早報導，科技公司或許正在測試一種爭奪人才的新方式，即除了薪資、獎金和股票，也提供AI推論能力使用權。

年薪 輝達 工程師 NVIDIA 黃仁勳 AI

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