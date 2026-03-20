中東戰火衝擊印度匯市 盧比兌美元跌破93創新低

中東衝突導致全球能源供應短缺，連帶衝擊印度經濟，印度盧比兌美元的匯率今天早盤就跌破93大關，寫下歷史新低。

美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗出手回擊並限制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻通行，嚴重影響全球能源流通。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，由於市場擔心全球能源中斷，會對印度造成衝擊，印度盧比兌美元的匯率今天近午下跌到93.2750，這是印度盧比兌美元的匯率首度跌破93大關。

國際油價稍早一度飆漲到1桶近120美元，在部分國家表示願意共同努力，試圖讓船隻能安全通過荷莫茲海峽後，油價今天稍微回跌，但仍在每桶100美元以上的高水平。

經濟時報提到，因為擔心原油價格持續飆升，會讓印度的經濟成長減緩、通貨膨脹加劇，印度盧比在中東戰爭爆發後，已經下跌超過2%。

經濟時報表示，若眼前這場衝突持續不斷，甚至蔓延到中東地區其他國家，將使全球能源供應遭到更劇烈的衝擊，屆時印度盧比的處境將更為不堪，甚至有可能再下跌到95盧比兌1美元。

今日印度（India Today）報導，在地緣政治的不確定性讓全球避險情緒加劇的情況下，投資人紛紛轉向美元等避險資產，這對包括印度盧比在內的新興市場貨幣造成壓力。

今日印度提到，受市場不確定影響，外國投資人對印度股票拋售的力道增加，讓印度盧比貶值的壓力進一步拉高。

今日印度指出，盧比貶值對印度來說，不僅止於貨幣層面的影響，因為在原油價格上漲的推波助瀾下，可能讓通貨膨脹進一步惡化，尤其是燃料等商品的價格上揚，將使企業和一般民眾的消費成本大幅增加。