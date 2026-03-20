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巴拿馬否認無視仲裁程序 反駁長江和記實業指控

中央社／ 巴拿馬市19日綜合外電報導

香港長江和記實業反對巴拿馬政府接管他們在巴拿馬運河的設施經營權，並提起仲裁訴訟，巴拿馬總統今天否認政府官員未對此做出回應，並表示將「強力」進行辯護。

法新社報導，這起糾紛源於巴拿馬法院在1月的裁決。該裁決撤銷長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合約，使其喪失運河位於太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）及大西洋端克里斯托巴港（Cristobal）的經營權。

這項裁決是在美國總統川普指稱巴拿馬運河實際上由中國運作後做出的，凸顯華府與北京之間的整體緊張局勢。

巴拿馬港口公司已向國際商會（ICC）提起訴訟，並尋求至少20億美元的賠償。

巴拿馬港口公司本週指控巴拿馬官員無視仲裁程序，稱巴拿馬尚未聘請律師，並「需要時間來制定計畫」。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天向記者表示：「這完全是造謠與醜聞。」

他表示：「我們已委任國際律師，將在此案中為我們強力辯護。」並補充說，巴拿馬僅有兩天時間準備答辯，因此才尋求延期。

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