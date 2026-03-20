航空業拉警報！航空燃油價格翻倍上漲 全球航班縮減壓力升溫

中東戰事屆滿三周，荷莫茲海峽航運受阻推升油價，航空燃油價格飆升，亞洲率先出現航班取消與燃料短缺壓力，數以萬計旅客受影響。全球航空業者已緊急啟動應變方案。

航空燃油價格已突破每桶200美元，較戰前上漲超過一倍。與此同時，西北歐現貨價格也創下歷史新高，周三收於每噸1,730美元，約為戰前水準的兩倍。兩項指標顯示，航空燃油價格漲勢明顯快於原油，反映供應緊張已從原油傳導至成品油端。

紐約時報報導，航空燃油將是最早出現瓶頸的能源品項，成為這場能源危機中第一隻「金絲雀」。主因在於其品質標準嚴格，需專用儲槽保存，且無法長期存放而不劣化，導致可動用庫存有限，一旦供應中斷，衝擊會迅速放大。

供應衝擊的源頭在於荷莫茲海峽航運受阻。該水道承載全球約五分之一石油運輸，且多數流向亞洲，使區域市場首當其衝。

結構性問題也放大衝擊。全球能源體系中，產油與煉油環節分散於不同國家，作為區域主要供應方的中國、南韓與泰國，相繼限制包括航空燃油在內的成品油出口，優先保障內需，供應鏈下游隨即出現連鎖反應。例如越南已緊急向中、韓求援，因其約四分之三航空燃油仰賴進口，民航局並警告最快4月可能出現短缺。

國際航空運輸協會（IATA）將此形容為「前所未見的供應問題」。除了航班取消，成本壓力也同步擴大。部分未進行長期燃油避險的航空公司，如北歐航空（SAS），因油價飆升面臨數十億美元額外成本，被迫取消約1,000架次航班。

金融時報報導，各大航空公司已啟動應對機制。法荷航集團不排除削減部分東南亞航線，因飛機無法攜帶足夠燃料完成往返，必須依賴目的地補給，「沒有燃油就飛不回來」。廉價航空易捷也坦言，供應商僅能保證未來三周供應，「沒人敢對六周後的情況做出承諾」。區域性短缺可能迅速轉化為航班中斷風險。

部分機場短期庫存尚能支應。印度班加羅爾機場表示約有25天燃料儲備，短缺「並非當務之急」，但坦言價格壓力「肯定會影響我們的航空夥伴」。然而從產業整體來看，國際機場協會（ACI）示警，當前市場最擔憂的不是油價高低，而是「有沒有油」。

除航空業外，船用燃料與液化石油氣也同步面臨短缺壓力，顯示能源緊縮的影響正逐步擴及其他燃料類別。