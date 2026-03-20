中東戰火致亞洲多國石油告急　富比世估台灣天數

中東戰火衝擊荷莫茲海峽石油運輸，美國雜誌「富比世」（Forbes）網站報導，緬甸、越南與菲律賓儲油量估計僅能支撐1個月；新加坡僅40天；台灣則約100天。

據報導，戰爭爆發前每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。本週伊朗僅允許少數油輪通行，包括懸掛印度與中國旗幟的船隻。在石油配給以及短缺情況下，哪些國家最可能先耗盡庫存引發關注。

法國興業銀行（Societe Generale）分析師黑格（Mike Haigh）和他的商品市場分析團隊推估，通過荷莫茲海峽的石油平均每日將僅剩50萬桶，且完全取決於伊朗意願。不過其餘積壓的石油多仍持續流向市場，或至少進入儲油設施。

沙烏地阿拉伯已轉向規劃多時並且擴建的東西輸油管，全力將每日700萬桶原油運往紅海（Red Sea）的揚布港（Yanbu）。阿拉伯聯合大公國也能透過管線將部分石油繞過海峽運到富查伊哈港（Fujairah），不過據報伊朗曾對相關設施發動攻擊。

全球金融服務公司傑富瑞（Jefferies）分析師認為波斯灣目前約每日670萬桶產量被迫停產。能源面向公司（Energy Aspects）則推估，與荷莫茲相關的供應中斷高峰將達每日1000萬桶，石油輸出國家組織（OPEC）總產量現已減少700萬桶至2230萬桶，約占全球每日1億桶原油需求的7%。

美國身為全球最大原油與天然氣生產國，在某種程度上能夠抵禦供應衝擊。雖然汽油與柴油價格可能飆升，但發生嚴重短缺的機會不大。

其他國家則沒有這樣的緩衝。根據法國興業銀行商品團隊分析，緬甸、越南與菲律賓超過80%石油仰賴通由荷莫茲海峽運輸，儲油量僅夠支撐1個月左右，耗盡後就得尋找替代供應來源。

新加坡情勢也很緊張，平時每日經由荷莫茲海峽運輸獲得68萬桶原油，庫存僅能支撐約40天。泰國只有好一點點，從荷莫茲海峽每日進口40萬桶，可支撐50天。

台灣每日進口52.5萬桶，可維持約100天。孟加拉也可撐約100天，且已實施燃料配給、關閉化肥工廠。孟加拉原油進口量不多，但全數經由荷莫茲海峽。

規模較大的國家通常選擇較多。南韓每日進口約300萬桶，其中200萬桶途徑荷莫茲海峽，庫存可在完全無進口情況下支撐約50天；若僅彌補荷莫茲海峽進口則可撐約70天。印度情況類似，擁有1.75億桶戰略石油儲備，能支撐每日500萬桶所需，其中45%經荷莫茲海峽。

印尼有足夠資源，荷莫茲海峽封鎖下可撐160天。日本擁有大規模戰略儲備，在未經荷莫茲海峽運輸下可撐約200天。

儘管中國每日原油進口逾1100萬桶，45%經荷莫茲海峽運送，但由於擁有13億桶戰略石油儲備，即使完全沒有來自荷莫茲海峽的石油供應，也能維持約300天；即使全面中斷進口，也能撐超過100天。

傑富瑞分析師柏恩（Lloyd Byrne）表示：「中國刻意把中東原油依賴度控制在接近50%，並透過石油來源多元化、管道天然氣、國內生產及大量庫存來建立強大緩衝機制。」

至於各國將如何因應缺口，國際能源總署（IEA）打算在未來幾個月釋出4億桶儲備，但無法光靠此填補缺口，只是將需求延後，因為儲備仍需補充。

降低需求不無小補。越南已要求民眾居家辦公。泰國則要求公務員以走樓梯取代搭電梯。斯里蘭卡政府則實施每週4天工作制。更好的選項則是能源來源多元化。南韓已決定暫停逐步淘汰燃煤電廠的政策，以及提升核能發電以應對危機。