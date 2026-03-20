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貝佐斯出手了！卡位太空算力戰 藍源擬部署5萬顆衛星
億萬富豪貝佐斯旗下的太空公司藍源（Blue Origin）周四向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交「日出計畫」（Project Sunrise），擬部署最多51,600顆衛星。這些衛星將透過光纖鏈路連結，並藉由TeraWave系統與其他網路傳輸資料。
TeraWave是藍源今年1月推出的衛星通訊服務，鎖定企業、資料中心及政府用戶，目標設定在支援數以萬計客戶。該計畫與創辦人貝佐斯旗下的亞馬遜分開運作，後者另有低軌衛星計畫Amazon LEO。
藍源在文件中指出，Project Sunrise的衛星設計仍在研發階段，該公司將持續修訂調整減少太空垃圾的方案。藍源強調，AI發展受限於運算基礎設施的供給與成本，而太空資料中心有助突破瓶頸。
但市場對太空資料中心的可行性存在質疑聲浪。Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，太空資料中心在物理上也許可行，但現階段從經濟角度來看，缺乏合理性。
藍源則表示，它的新葛倫（New Glenn）火箭將能大幅降低發射成本，以前所未見的價格實現太空運算。這個論點與主要競爭對手、馬斯克旗下的SpaceX如出一轍。同樣將太空運算列為未來發展重點的SpaceX，正積極推動部署百萬顆衛星的計畫，倚賴仍在測試階段的「星艦」（Starship）火箭，目標是每年能將數百萬噸載荷送入軌道。
新葛倫與星艦目前都處測試階段。藍源尚未排定下一次試射，SpaceX則將第三代星艦的首次發射延後到至少4月初。
除藍源和SpaceX，輝達（Nvidia）也與Starcloud、Aetherflux合作開發太空運算，Google則攜手Planet Labs推動Project Suncatcher，預計明年測試發射。
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