快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微高層涉不法 走私近800億元美國AI技術至中國

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄和承包商孫廷瑋等三人遭美方起訴，美國司法部今天指控三人協助將至少25億美元（約新台幣799億元）美國人工智慧（AI）技術走私至中國，違反出口管制法規。

美國檢方起訴書未直接點名美超微，僅稱其為「一家美國製造商」。總部位於加州聖荷西（San Jose）的美超微表示，今天已收到聯邦檢方通知這項起訴，強調公司本身未被列為被告並已配合調查。

美國司法部指出，廖益賢、張瑞滄與孫廷瑋涉嫌策劃一項複雜計畫，將美國製造的伺服器經由台灣轉運至東南亞其他國家，再更換為無標示包裝後轉送中國。

自2022年以來，美國已對中國實施先進AI晶片的出口管制。

廖益賢於1993年共同創立美超微（Super MicroComputer Inc）並於2023年加入董事會，張瑞滄為美超微台灣區業務經理，孫廷瑋則為一名承包商。

美方官員指控，這三人採取種種手段，試圖瞞過美國本土伺服器製造商及美國出口管制官員，甚至用吹風機將標籤和序號從真正的機器上移除，再把這些標籤貼到假機器上，而將真正的機器運往中國。

美超微表示，在得知指控後，已立即暫停廖益賢和張瑞滄職務，並終止與孫廷瑋的合作關係。

美國司法部指出，他們的走私計畫隨時間愈發「大膽」，已有大量含受管制AI技術的伺服器流入中國，僅2025年4月至5月中旬，就有超過5億美元設備被轉運。

美國官員未具體說明涉案晶片種類，但輝達在AI晶片市場占主導地位，產品價格亦屬高檔。

輝達在聲明中表示，嚴格遵守出口法規是首要任務，並強調不會為違規轉運至中國的系統提供任何服務或支援。

美超微 美方 人工智慧

延伸閱讀

員工涉非法轉移AI技術至中國 美超微：公司非起訴對象

涉非法轉移AI技術至中國 美超微共同創辦人和台灣高層遭美起訴

美超微共同創辦人遭起訴 涉轉運數十億美元 AI 伺服器至大陸 盤後重挫

學者：台灣「矽盾」產生質變 台美共享利益浮現

相關新聞

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存、台灣可撐天數曝光

美國與以色列對伊朗開戰前，每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽；但如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國旗幟的船隻。《富比世》指出，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

路透：特斯拉擬從中國大陸採購29億美元太陽能製造設備

路透報導，特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以達成執行長馬斯克要擴增美國太陽能容量100百萬瓩（GW）的目標。

OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務

OpenAI在19日證實，計劃把旗下聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp），並將整合能代表用戶採取行動的AI代理能力，以簡化用戶體驗。

卡達LNG產能被打掉17% 引爆「天然氣末日」危機

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%的出口產能後，能源專家警告可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

中東戰火重創全球最大液化天然氣（LNG）樞紐卡達拉斯拉凡工業城，造成供應鏈震盪、氣價走高。在這場能源危機中，美國天然氣出口商憑藉成本與合約彈性優勢，成為最直接的受益者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。