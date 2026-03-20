輝達與亞馬遜達雲端協議 2027年前售百萬顆晶片

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）一名高層今天告訴路透社，輝達將在2027年前向亞馬遜（Amazon.com）雲端運算部門銷售100萬顆繪圖處理器（GPU）與輝達一系列其他產品。

輝達與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）本週表示，AWS已達成協議將採購100萬顆GPU，不過並未透露交易的確切時間表。輝達超大規模與高效能運算部門副總裁巴克（Ian Buck）今天告訴路透社，這項銷售將從今年開始，並持續到2027年。

這個時程與輝達執行長黃仁勳先前所提的展望一致。黃仁勳曾表示，輝達的Rubin與Blackwell系列晶片在相同期程內，整體銷售商機預估可達1兆美元。

輝達與亞馬遜未透露這筆交易的財務條款。但巴克告訴路透社，這項交易除了超過100萬顆GPU外，還包含多款輝達晶片的組合，例如輝達Spectrum網路晶片，以及輝達去年底與一家AI晶片新創公司達成170億美元授權協議後，於本週發表的Groq晶片。

特別值得注意的是，AWS計劃使用輝達的Groq晶片以及另6款輝達晶片提升推論（inference）效率，也就是AI系統替使用者生成答案與執行任務的過程。

巴克跟路透社說：「推論很難，非常困難。為了在推論領域達到頂尖，不可能單靠一款晶片。我們實際上用了全部7款晶片。」

這項協議也包括將輝達的Connect X與Spectrum X網路設備部署到AWS資料中心。此舉具有重大意義，因為AWS資料中心採用的是AWS多年來不斷優化的客製化網路設備。

巴克說：「當然，他們仍然會繼續這麼做。但我們現在正在與AWS合作，為AI領域的重要工作負載與最大客戶部署Connect X與Spectrum X。」