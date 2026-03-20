傳特斯拉擬砸29億美元 向中國企業採購太陽能設備

據兩名知情人士透露，特斯拉（Tesla）正尋求向包括蘇州邁為科技股份有限公司在內的中國供應商，採購價值29億美元的太陽能板與電池製造設備。

路透社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正計劃在美國增加100GW（gigawatt，百萬瓩）的太陽能產能。

馬斯克今年1月曾表示，太陽能發電可以滿足美國所有的電力需求，包括來自數量日益增長的資料中心不斷增加的需求。

特斯拉官網上的招聘訊息顯示，公司目標是在2028年底前，在美國本土部署100GW「從原料到成品的太陽能製造」產能。

這兩位知情人士及第3位人士透露，全球最大的太陽能電池絲網印刷設備生產商蘇州邁為科技，是這項計畫機械設備的主要候選供應商之一，並一直在尋求中國商務部的出口許可。由於訊息尚未公開，消息人士不願具名。

前兩位消息人士表示，其他潛在的供應商還包括深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司和拉普拉斯新能源科技股份有限公司。

知情人士透露，在這筆估計價值人民幣200億元的設備中，包括絲網印刷生產線等部分設備將需要中國監管機構的出口批准。目前尚不清楚需要批准的設備數量或審批所需的時間。

3位知情人士皆表示，這些中國企業被告知需在今年秋季前交付設備，其中兩位稱設備將運往德州。知情人士指出，馬斯克計劃建設的太陽能產能主要供特斯拉自用，但部分也將用於為太空探索科技公司（SpaceX）的衛星供電。

這筆潛在的訂單凸顯出美國在尋求減少對中國依賴時所面臨的一個問題，即重振美國製造業仍需要在一定程度上與這個世界第二大經濟體中國進行貿易。

中國媒體上個月曾報導，特斯拉已拜訪中國多家太陽能公司。但關於進入深入談判的公司細節、潛在採購的估計規模、交付時間表及監管要求等，皆為首度披露。

特斯拉、中國商務部、蘇州邁為科技、捷佳偉創和拉普拉斯均未回應路透社的置評請求。