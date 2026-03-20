快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI計劃把聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp）。路透
OpenAI計劃把聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp）。路透

OpenAI在19日證實，計劃把旗下聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp），並將整合能代表用戶採取行動的AI代理能力，以簡化用戶體驗。

此前，美國媒體報導，OpenAI在去年推出一系列獨立產品，卻未引發用戶共鳴，有時還分散營運焦點，現在希望把旗下產品整合至單一App，能精簡資源與用戶體驗，並尋求聚焦於創建所謂的「代理」AI能力，以對抗Anthropic等對手的競爭壓力。

OpenAI預料將在未來幾個月，於Codex App新增「代理」能力，幫助處理程式編碼以外的生產力相關任務，之後把ChatGPT和Atlas瀏覽器也併入這款超級App，但將維持ChatGPT的行動App。

OpenAI發言人表示，總裁布羅克曼（Greg Brockman）將暫時監督產品改革與相關的組織變革，應用長西莫（Fidji Simo）將領導銷售團隊，聚焦銷售與行銷這款超級App，這款超級App將讓OpenAI內部團隊更緊密合作，並幫助研究部門聚焦於精進單一核心產品。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、研究長陳信翰及西莫等高層主管過去幾周以來，都在評估OpenAI的產品組合，研究要降低哪些領域的優先層級。

奧特曼 瀏覽器 應用程式

相關新聞

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存、台灣可撐天數曝光

美國與以色列對伊朗開戰前，每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽；但如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國旗幟的船隻。《富比世》指出，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

路透：特斯拉擬從中國大陸採購29億美元太陽能製造設備

路透報導，特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國大陸供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以達成執行長馬斯克要擴增美國太陽能容量100百萬瓩（GW）的目標。

OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務

OpenAI在19日證實，計劃把旗下聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp），並將整合能代表用戶採取行動的AI代理能力，以簡化用戶體驗。

卡達LNG產能被打掉17% 引爆「天然氣末日」危機

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%的出口產能後，能源專家警告可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

中東戰火重創全球最大液化天然氣（LNG）樞紐卡達拉斯拉凡工業城，造成供應鏈震盪、氣價走高。在這場能源危機中，美國天然氣出口商憑藉成本與合約彈性優勢，成為最直接的受益者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。