OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務

OpenAI在19日證實，計劃把旗下聊天機器人服務ChatGPT、程式編碼平台Codex及Atlas瀏覽器服務，整合為單一的桌面「超級應用程式」（Superapp），並將整合能代表用戶採取行動的AI代理能力，以簡化用戶體驗。

此前，美國媒體報導，OpenAI在去年推出一系列獨立產品，卻未引發用戶共鳴，有時還分散營運焦點，現在希望把旗下產品整合至單一App，能精簡資源與用戶體驗，並尋求聚焦於創建所謂的「代理」AI能力，以對抗Anthropic等對手的競爭壓力。

OpenAI預料將在未來幾個月，於Codex App新增「代理」能力，幫助處理程式編碼以外的生產力相關任務，之後把ChatGPT和Atlas瀏覽器也併入這款超級App，但將維持ChatGPT的行動App。

OpenAI發言人表示，總裁布羅克曼（Greg Brockman）將暫時監督產品改革與相關的組織變革，應用長西莫（Fidji Simo）將領導銷售團隊，聚焦銷售與行銷這款超級App，這款超級App將讓OpenAI內部團隊更緊密合作，並幫助研究部門聚焦於精進單一核心產品。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、研究長陳信翰及西莫等高層主管過去幾周以來，都在評估OpenAI的產品組合，研究要降低哪些領域的優先層級。