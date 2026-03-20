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員工涉非法轉移AI技術至中國 美超微：公司非起訴對象

中央社／ 記者吳家豪台北20日電

伺服器大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等3人涉嫌共謀非法將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國，美方19日提出告訴。美超微今天發布聲明表示，公司非本次起訴對象，已立即暫停遭起訴2名員工的職務，並終止其中一名承包人員的合作關係，將持續配合政府調查。

美超微在回覆中央社記者的中文聲明中表示，目前獲悉美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對3名美超微的關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規的行為，進行公開起訴。

聲明強調，美超微公司非本次起訴對象，遭起訴的個人包括美超微業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。美超微已立即暫停被起訴2名員工的職務，並終止與另一名涉案承包人員的合作關係。

美超微聲明中提到，遭起訴對象被指控的行為，已違反美超微的政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規；美超微致力建立並維持完善、穩固的法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口的管制法令與規範。

美超微表示，將全力配合美國政府的相關調查行動，並持續提供必要協助。

美國聯邦調查局（FBI）指出，廖益賢、張瑞滄與孫廷瑋「涉嫌共謀向中國買家販售價值數十億美元的伺服器，這些伺服器整合受管制的敏感圖形處理器（GPU），違反美國出口管制法規」。美國司法部表示，廖益賢與孫廷瑋已遭逮捕，而張瑞滄在逃。

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