卡達LNG產能被打掉17% 引爆「天然氣末日」危機

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）主要液化天然氣（LNG）設施遭伊朗飛彈攻擊，損失17%的出口產能後，能源專家警告可能引爆「天然氣末日」危機，重塑天然氣的未來。

拉斯拉凡設施占地廣大，幾乎是巴黎的三倍，花了30年斥資數千億美元建成，為全球規模最大的LNG設施，把卡達的天然氣儲量液化為超低溫燃料，供應全球20%的LNG。拉斯拉凡擁有14組天然氣液化裝置，每年可將天然氣液化為7,700萬噸LNG，足以滿足日本全年的天然氣需求，甚至超過英國和義大利每年需求的總和。

此外，LNG設施是史上規模最大且最複雜的建築物之一，以超低溫把天然氣製成LNG的專用設備極其複雜，需要審慎更換與維修零組件，但如今卡達唯有在有信心不會再遭受攻擊時，才會允許勞工安全進入現場。

拉斯拉凡設施營運商卡達能源公司表示，兩座LNG設施與一座天然氣液化設施受損，維修作業可能使LNG年供應量減少1,280噸，為期三到五年，可能因此必須對運往義大利、比利時、南韓及中國大陸的長期合約，宣告長達五年的不可抗力，在可預見的未來，卡達LNG產能將損失約17%。

這起攻擊勢將衝擊亞洲買家，促使更多買家轉向美國尋求替代供應。而且，這打破了市場原先在荷莫茲海峽恢復通行後，拉斯拉凡就能恢復出口LNG的假設，一位交易員表示，歐洲天然氣價格將「一直漲至2027年」，因為亞洲買家將向美國搶購LNG以彌補供應缺口，歐洲今夏將更難回補天然氣庫存。

能源顧問業者Wood Mackenzie的LNG專家馬爾澤克-曼瑟（Tom Marzec-Manser）表示，「我們能立刻總結，無論衝突何時結束，卡達都不會在幾周後恢復正常產量」，他之前估計卡達需要約40天重啟拉斯拉凡設施的生產，「現在已非如此」。他表示，卡達原先想大幅擴增拉斯拉凡設施的計畫，包括在今、明年新增六套液化裝置，都將延後。

亞歐「搶氣」大戰將加劇

清潔能源投資銀行家塞加倫（Laurent Segalen）說：「現在是世界末日。未來幾個月對天然氣進口商來說將是一場血洗」。MST Marquee能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）也說，「我們正朝走天然氣的末日情境」，「即使戰爭結束，LNG供應中斷也可能持續好幾個月、甚至好幾年，取決於修復所需的時間。」

若LNG供應中斷持續三個月，將是該產業半世紀來最大規模的供應中斷。Davenport能源公司投資組合經理人寇普森（Toby Copson）說，「南亞和東南亞將是立即的受害者」，若供應中斷持續好幾個月，「我們會看到（價格）指數將再次呈現拋物線式上漲」。

仰賴卡達LNG的亞洲新興經濟體，已出現天然氣短缺的跡象，巴基斯坦警告4月中旬起，天然氣供應可能不足以滿足電力需求，衝擊該國出口主力的紡織業。此外，亞洲多國也把LNG用於化肥到玻璃等各種生產，並轉向更仰賴燃煤發電。

影響更重大的是，這起攻擊將重塑LNG的未來。ICIS的LNG分析師陳伊凡（音譯，Evan Tan）說，「相較於觀察天然氣價格會漲到多高，我們正在關注會讓南亞買家完全退出現貨市場的價格點」。

曾領導英國石油公司天然氣分析部門的哥倫比亞大學全球能源政策中心全球研究學者珂博（Anne-Sophie Corbeau）表示，「這一直都是我最害怕的場景，我的世界末日場景，我最不希望發生的場景」。

她說，雖然美國近期將啟動一些LNG專案，但要彌補卡達供應缺口的措施，都有「政治複雜度」，一些政界人士已經呼籲放寬對俄羅斯天然氣的禁令。

波灣的動盪局勢可能有利於其他被認為更安全的天然氣生產大國，包括澳洲和美國，但問題在於這些國家是否能在短期大幅提高產量並滿足新客戶的需求。

美國官員表示，亞洲多國已在尋求合作，台灣政府尋求6月開始擴大購買美國LNG，孟加拉官員一直在探討潛在的擴大供貨協議，日本請求澳洲擴大供應。