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油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存、台灣可撐天數曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一艘油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行，攝於11日。路透
一艘油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行，攝於11日。路透

美國與以色列對伊朗開戰前，每天約有40艘油輪運送2000萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽；但如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國旗幟的船隻。《富比世》指出，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。

法國興業銀行（Société Générale）分析師海格（Mike Haigh）與他的大宗商品團隊本周估算，目前通過荷莫茲海峽的流量將降至每日約50萬桶，且完全取決於伊朗意願。不過，其餘積壓的石油仍有相當部分持續流入市場，或轉為填補儲存設施。例如，沙烏地阿拉伯啟用長期規劃並擴建的東西向輸油管線，以接近極限的運能，將原油輸送至紅海延布港。

傑富瑞金融集團（Jefferies）分析師指出，波斯灣目前已有約每日670萬桶產量被迫停產。Energy Aspects則估計，與荷莫茲相關的供應中斷高峰將達每日1000萬桶，使石油輸出國家組織（OPEC）總產量減少700萬桶至每日2230萬桶，約占全球每日1億桶原油需求的7%。

美國作為全球最大石油與天然氣生產國，在供應衝擊下仍具一定緩衝能力，汽柴油價格雖可能上升，但出現實質短缺的機率不高；其他國家則不具備這樣的條件。法國興業銀行指出，緬甸、越南與菲律賓有超過八成石油仰賴經由荷莫茲運輸，且庫存僅足以支撐約一個月，之後便需尋找替代來源。

新加坡情況同樣緊繃，平時每日約有68萬桶原油經由荷莫茲輸入，庫存僅能支撐約40天；泰國略好，從荷莫茲進口的每日40萬桶可支撐約50天。台灣每日進口約52.5萬桶，可支撐約100天。孟加拉原油進口量不高，但幾乎全部經由荷莫茲運輸，庫存同樣約可支撐100天，且已實施燃料配給並關閉化肥工廠。

規模較大的國家通常擁有更多選項。南韓每日進口約300萬桶，其中200萬桶來自荷莫茲，庫存可在完全無進口情況下支撐約50天，若僅彌補荷莫茲缺口則可撐約70天。印度情況相近，擁有1.75億桶戰略儲備，對應每日500萬桶需求，其中約45%經由荷莫茲。印尼則可在海峽封鎖下支撐約160天；日本憑藉龐大戰略儲備，可在無荷莫茲輸入情況下維持約200天。

可能令人意外的是，中國憑藉13億桶戰略石油儲備，可在完全沒有荷莫茲輸入的情況下支撐約300天，甚至在完全沒有任何石油進口時也可維持超過100天，儘管每日逾1100萬桶的進口量中，約45%仍須經由荷莫茲海峽。傑富瑞分析師伯恩（Lloyd Byrne）指出，中國刻意將對中東依賴控制在約五成，並透過多元進口來源、管線天然氣、國內生產及龐大庫存建立緩衝機制。

至於各國將如何因應缺口，國際能源署（IEA）計畫在未來數月釋出4億桶儲備，但由於後續仍需回補庫存，僅能提供有限支援，且只是將需求延後。降低需求亦有一定效果，例如越南已要求民眾居家辦公，泰國要求公務員改走樓梯，斯里蘭卡則實施每周四天工作制。更根本的做法則是能源來源多元化，南韓已決定暫停淘汰燃煤電廠的計畫，並提高核能發電比重以彌補缺口。

孟加拉 原油 富比世

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