快訊

中油前執行長涉貪近3000萬！宣判前棄保潛逃 法院發布通緝

金鐘名導柯一正遭控跳引擎蓋、砸車！深夜「還原真相」：被她設局

春分開運！「7星座」財星入命 正偏財全面爆發、運勢飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

沙烏地：荷莫茲海峽若不通 油價4月底恐達180美元

中央社／ 利雅德19日綜合外電報導
石油示意圖。圖／AI生成
石油示意圖。圖／AI生成

沙烏地阿拉伯石油官員預測伊朗戰事若拉長，到4月底油價可能突破每桶180美元，恐引發供需嚴重破壞並導致經濟衰退。自美國與以色列2月28日攻擊伊朗以來，油價已上漲50%。

華爾街日報指出，開戰後擔負全球約20%石油運輸的荷莫茲海峽近乎關閉。國際油價基準之一的布倫特原油期貨價格今天一度飆升至每桶119美元，逼近9日才創下的3年半高點，後來回落至108.65美元。布倫特原油史上最高價是2008年7月時的每桶146.08美元。

品質相對較優的沙烏地阿拉伯輕質原油，目前是透過紅海港口以每桶約125美元的價格售予亞洲買家。官員表示，隨原本既有的石油存量（當中部分是戰爭前從波斯灣運出）逐漸消耗，下週供應短缺情況會更明顯，價格恐逼近每桶138至140美元。

卡達能源部長表示，伊朗為報復以色列轟炸而攻擊卡達的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣設施，使卡達的出口能力下降17%，且需3到5年才能修復。

沙烏地官員表示，如果到4月第二週荷莫茲海峽仍關閉、供應斷鏈情況仍沒緩解，預計油價可能漲至每桶150美元，之後幾週進一步攀升至165甚至180美元。

資產管理公司Ladenburg執行長布蘭卡托（PhilipBlancato）表示，更高的燃料成本就像對消費者與企業徵稅，家戶被迫在能源上花更多錢就會減少其他方面的支出；能源諮詢機構伍德麥肯茲（WoodMackenzie）指出，另一重大風險來自工業用戶削減消費，以及油價衝擊常伴隨而來的整體經濟萎縮。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，目前尚無戰事結束的時間表。

華爾街日報訪查經濟學家圈認為，原油平均價格若達每桶138美元，會使經濟衰退風險升高至50%以上，目前來看未來12個月內出現經濟衰退的機率已達32%。

伊朗 國際油價 以色列

延伸閱讀

沙國估油價恐飆破180美元！戰火若拖到4月下旬 供應缺口將擴大

川普、內唐亞胡試圖安撫市場 油價回落 金價邁向六年來最大周線跌幅

可能暴力補漲 …專家：目前國際油價無法真正反映波斯灣供應中斷的衝擊

越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

相關新聞

黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁 籲科技領袖勿散播AI威脅論

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，科技領袖必須謹慎，不要讓人工智慧（AI）驚嚇大眾。談到美中之間敏感的台灣問題時，他罕見公開呼籲美國不要挑釁中國大陸政府。

沙國估油價恐飆破180美元！戰火若拖到4月下旬 供應缺口將擴大

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯官員評估油價走勢，最新估算是，如果衝突與供應中斷持續至4月下旬，國際油價可能飆破每桶180美元。

貝佐斯傳擬籌千億美元AI 基金 併購航太和晶片業 加速自動化

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯據傳有意專為AI製造成立一個新基金，目標籌資 1,000 億美元，用於併購製造業，並利用AI技術來加速自動化。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

中東戰火重創全球最大液化天然氣（LNG）樞紐卡達拉斯拉凡工業城，造成供應鏈震盪、氣價走高。在這場能源危機中，美國天然氣出口商憑藉成本與合約彈性優勢，成為最直接的受益者。

沙烏地：荷莫茲海峽若不通 油價4月底恐達180美元

沙烏地阿拉伯石油官員預測伊朗戰事若拉長，到4月底油價可能突破每桶180美元，恐引發供需嚴重破壞並導致經濟衰退。自美國與以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。