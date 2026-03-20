沙烏地：荷莫茲海峽若不通 油價4月底恐達180美元

沙烏地阿拉伯石油官員預測伊朗戰事若拉長，到4月底油價可能突破每桶180美元，恐引發供需嚴重破壞並導致經濟衰退。自美國與以色列2月28日攻擊伊朗以來，油價已上漲50%。

華爾街日報指出，開戰後擔負全球約20%石油運輸的荷莫茲海峽近乎關閉。國際油價基準之一的布倫特原油期貨價格今天一度飆升至每桶119美元，逼近9日才創下的3年半高點，後來回落至108.65美元。布倫特原油史上最高價是2008年7月時的每桶146.08美元。

品質相對較優的沙烏地阿拉伯輕質原油，目前是透過紅海港口以每桶約125美元的價格售予亞洲買家。官員表示，隨原本既有的石油存量（當中部分是戰爭前從波斯灣運出）逐漸消耗，下週供應短缺情況會更明顯，價格恐逼近每桶138至140美元。

卡達能源部長表示，伊朗為報復以色列轟炸而攻擊卡達的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣設施，使卡達的出口能力下降17%，且需3到5年才能修復。

沙烏地官員表示，如果到4月第二週荷莫茲海峽仍關閉、供應斷鏈情況仍沒緩解，預計油價可能漲至每桶150美元，之後幾週進一步攀升至165甚至180美元。

資產管理公司Ladenburg執行長布蘭卡托（PhilipBlancato）表示，更高的燃料成本就像對消費者與企業徵稅，家戶被迫在能源上花更多錢就會減少其他方面的支出；能源諮詢機構伍德麥肯茲（WoodMackenzie）指出，另一重大風險來自工業用戶削減消費，以及油價衝擊常伴隨而來的整體經濟萎縮。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，目前尚無戰事結束的時間表。

華爾街日報訪查經濟學家圈認為，原油平均價格若達每桶138美元，會使經濟衰退風險升高至50%以上，目前來看未來12個月內出現經濟衰退的機率已達32%。