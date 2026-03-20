歐盟告中國干預高科技專利 WTO同意成立專家小組

世界貿易組織（WTO）今天同意成立專家小組，檢視歐洲聯盟（EU）對中國高科技專利權利金規定的申訴案。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）指控中國允許法院設定具約束力的全球專利權利金費率，藉此施壓歐洲創新高科技企業降低他們的費用。

世貿組織在聲明中表示，世貿爭端解決機構（DSB）在會議中已同意成立專家小組，以裁決歐盟申訴案。歐盟最初於去年1月提訴。

歐盟指控中方做法不符合國際貿易規範，包括世貿組織關於智慧財產權的協議。雙方在磋商階段未能達成共識，歐盟上月提出初步請求，要求世貿爭端解決機構成立專家小組。

中國擋下第1次的請求，但根據WTO規定，第2次提出設立小組的請求實際上會自動獲得受理。

世貿組織新成立的專家小組將檢視的核心議題在於「標準必要專利」，這類專利保護可使產品製造符合特定標準的技術。

根據歐盟說法，歐洲企業擁有許多這類專利，尤其在電信領域。歐盟主張，中國允許法院設定全球權利金費率，藉此迫使歐盟國家企業讓中國業者以較低成本取得這些技術。

歐盟執委會表示，這項做法也過度干預了歐盟法院對歐洲專利問題的權限。

根據世貿聲明，中方表示對於歐盟決定繼續要求成立專家小組深感失望。

中方代表說，中方將在小組審理過程中堅決捍衛自身措施，並相信專家小組會認定這些措施完全符合世貿規範。