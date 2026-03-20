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輝達證實今年起連四年供應AWS百萬顆GPU

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達和AWS 本周已表示，AWS 已達成協議，將採購100 萬顆 GPU，但並未透露交易的具體日程。路透
輝達和AWS 本周已表示，AWS 已達成協議，將採購100 萬顆 GPU，但並未透露交易的具體日程。路透

輝達（NVIDIA）一位高階主管周四向路透透露，該公司將在2027年前，向亞馬遜（Amazon）旗下的亞馬遜網路服務（AWS）出售 100 萬顆圖形處理器（GPU）晶片以及這一系列其他產品。

輝達和AWS 本周已表示，AWS 已達成協議，將採購100 萬顆 GPU，但並未透露交易的具體日程。輝達超大規模與高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）周四告訴路透社，這批銷售將從今年開始，並持續到 2027 年。

輝達和亞馬遜均未揭露交易的具體財務數字。但巴克向路透社透露，除了 100 萬顆 GPU 外，交易還涵蓋了輝達的多種晶片，包括 Spectrum 網路晶片，以及輝達本周發布的 Groq 晶片。

特別的是，AWS 計劃將輝達的 Groq 晶片和其他六款輝達晶片結合使用，以實現更高效的「推論」（inference）。

「推論很困難，簡直難如登天，」巴克對路透表示。「要想在推論領域做到最好，不能只靠單一晶片。我們實際上會動用全部七款晶片。」

晶片 亞馬遜 路透

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