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貝佐斯傳擬籌千億美元AI 基金 併購航太和晶片業 加速自動化

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝佐斯15日參加洛杉磯郡立美術館舉行的《浮華世界》（Vanity Fair）奧斯卡派對。美聯社
貝佐斯15日參加洛杉磯郡立美術館舉行的《浮華世界》（Vanity Fair）奧斯卡派對。美聯社

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯據傳有意專為AI製造成立一個新基金，目標籌資 1,000 億美元，用於併購製造業，並利用AI技術來加速自動化。

據華爾街日報報導，貝佐斯正和全球幾家規模最大的資產管理機構會面，為此計畫籌集資金。據報導，幾個月前，他曾前往中東，與當地的主權財富基金代表討論這項新基金；他日前也前往新加坡為此募集資金。

這基金在投資文件中形容為「製造業轉型機制」，目標是收購晶片製造、國防及航太等主要工業領域的公司。規模將超越多檔大型併購基金，與和軟銀（SoftBank）規模 1,000 億美元的「願景基金」（Vision Fund）不相上下。

貝佐斯日前出任「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）共同執行長。這家新創公司正致力於開發能理解並模擬現實環境的 AI 模型。貝佐斯計劃運用這家公司的技術，提升新基金旗下企業的營運效率和獲利能力。

AI 革命的重心大多集中在大語言模型，但數十億美元的資金已開始流向那些致力於將「空間感知 AI 系統」應用於機器人與製造業等產業的公司。

舉例來說，「普羅米修斯計畫」開發的AI系統能模擬機翼周圍氣流的能力，或是精確預測金屬零件在壓力下會在哪裡產生裂痕。

語言模型 亞馬遜 新加坡

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