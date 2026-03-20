涉非法轉移AI技術至中國 美超微共同創辦人和台灣高層遭美起訴

美超微電腦共同創辦人廖益賢和台灣辦公室高階主管張瑞滄等三人涉嫌共謀非法將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國，美方今天對這三人提出告訴，其中廖益賢已遭逮捕，張瑞滄在逃。

美國聯邦調查局（FBI）指出，廖益賢（Yih-ShyanLiaw）、張瑞滄（Ruei-Tsang Chang）與孫廷偉（Ting-Wei Sun）「涉嫌共謀向中國買家販售價值數十億美元的伺服器，這些伺服器整合受管制的敏感圖形處理器（GPU），違反美國出口管制法規」。許多高效能AI電腦伺服器採用輝達（Nvidia）晶片。

美國司法部指控，這三人參與一項有系統的計畫，將大量AI技術轉移給中國客戶。

美國司法部聲明未直接點名美超微（Super MicroComputer Inc），但表示廖益賢為「一家美國上市公司的共同創辦人、董事會成員及業務發展資深副總，這家公司設計並製造用於AI及雲端運算應用的高效能電腦伺服器，包括整合AI圖形處理器的伺服器」。

根據2023年公司新聞稿，廖益賢於1993年共同創立美超微（Super Micro Computer Inc），並於2023年加入董事會。

張瑞滄為美超微台灣辦公室協理，美國司法部聲明將孫廷偉描述為第三方中間人與「協調者」，與廖益賢及張瑞滄合作。

起訴書今天在曼哈頓聯邦法院解封。美國司法部表示，美國公民廖益賢與台灣公民孫廷偉已遭逮捕，而台灣公民張瑞滄在逃。

美超微暫未回應媒體詢問。

美國司法部指出，被告涉嫌偽造文件、安排假冒設備以通過稽核盤點，並利用中間公司掩飾不法行為及實際客戶名單。