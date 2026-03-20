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瑞士要動手壓匯率！瑞郎避險買盤爆發 央行擬干預 美方恐不滿

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
瑞士央行週四表態，已提高干預外匯市場的意願，以遏止瑞士法郎過度升值。。路透
瑞士央行週四表態，已提高干預外匯市場的意願，以遏止瑞士法郎過度升值。。路透

中東戰事升溫，避險資金湧入，瑞士央行周四表態，干預匯市的意願升高，以抑制瑞士法郎過快升值，但此舉恐再度引發與美國的貿易與匯率爭議。

瑞士央行周四一如預期地將基準利率維持在0%，但決策官員表示：「鑑於中東衝突，SNB在外匯市場進行干預的意願已提高」，並藉此「對抗瑞士法郎快速且過度的升值，因為這將危及瑞士的物價穩定。」

被廣泛視為避險貨幣的瑞士法郎，在市場動盪下持續走強。去年以來兌美元、歐元與英鎊都升值，但強勢貨幣給瑞士經濟帶來通縮壓力，並削弱其出口競爭力。瑞士通膨僅0.1%，若透過降息壓抑匯率，勢必重返過去長達七年的負利率政策，政治與市場接受度皆有限。

央行的替代方案是賣出瑞士法郎、買入外幣（通常是歐元，有時是美元）來影響匯價。然而，此舉可能引發新的貿易爭端。去年，美國曾對瑞士課徵高達39%的關稅，白宮將此歸因於「貨幣操縱和貿易壁壘」。儘管雙方去年達成協議將關稅降至15%，但川普政府上周對16個貿易夥伴啟動「301條款」調查，瑞士也在名單之列。若被認定政策不合理、具歧視性，對美國商業造成負擔，美方仍可能祭出新一輪貿易限制。

瑞銀（UBS）經濟學家Maxime Botteron認為，瑞士央行「很可能已經出手干預」。瑞士央行則強調，相關行動是為維持物價穩定與適當的貨幣條件，並非為出口創造不公平優勢。

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