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美超微共同創辦人遭起訴 涉轉運數十億美元 AI 伺服器至大陸 盤後重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。路透
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。路透

美超微（Super Micro Computer Inc.）共同創辦人廖益賢在紐約遭到起訴，罪名是涉嫌串謀非法將價值數十億美元的人工智慧（AI）技術轉運至中國大陸

美國檢察官指控廖益賢涉嫌共謀將在美國組裝、具備先進 AI 功能的高性能伺服器運往中國大陸，違反了美國的出口管制。廖益賢等三人涉嫌透過一家東南亞公司銷售這些 AI 技術，且明知這些產品最終會被轉運至大陸。

本案同時被起訴的還包括美超微台灣辦公室協理張瑞滄，以及被美國當局描述為「中間人」並涉嫌協助轉運的外部承包商孫廷偉（音譯，Ting-Wei "Willy" Sun）。

起訴書指出，一家擔任中間人的東南亞公司偽造了證明文件，假裝這批伺服器是供其內部使用，並由另一家物流公司重新包裝這批伺服器，以便在運往中國大陸前進行掩飾。

美超微股價在盤後交易重挫逾 9%。截至周四收盤，美超微今年以來上漲 5.2%。

美超微發布新聞稿說，已對廖益賢與張瑞滄處以行政留職停薪，並終止了與孫廷偉的合作關係。美超微表示一直配合政府調查，並會持續這麼做。

美超微在聞稿說中說：「起訴書中指控的這些個人行為，違反了公司的政策與法規遵循控制，包括試圖規避適用的出口管制法律及法規。」美超微強調「維持著健全的法遵規畫，並致力於全面遵守所有適用的美國出口與再出口管制法律及法規」。

根據美超微官網資料，廖益賢於 1993 年共同創立了美超微，原是董事會的一員。自 2022 年起，他擔任負責業務發展的資深副總裁。

人工智慧 大陸 美國

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