主要央行關注中東戰火衝擊 歐元日圓勁升 美元指數失守100大關

歐元和日圓兌美元周四勁升，歐、日央行在中東衝突推升油價、引發通膨焦慮之際，紛紛維持利率不變。

歐洲央行（ECB）如預期維持利率不變，但表示正密切關注油價飆升帶來的經濟成長與通膨風險。歐元兌美元勁升 1.2%，報 1.1585 美元。

日本央行（日銀）也維持利率不變，但立場仍傾向收緊貨幣政策。日圓兌美元勁升 1.4%，報 157.61 日圓。

英國央行（BOJ）也一致決議維持利率不變。英鎊兌美元勁升 1.4%，報 1.34360 美元。

渣打銀行駐紐約 G10 外匯研究全球主管恩格蘭德（Steve Englander）說：「全球每一位央行總裁都在關注通膨影響、以及對產出的潛在衝擊，並自問：『我的公信力還剩多少？』」

聯準會（Fed）周三也維持利率不變，並預測今年通膨將走高、失業率保持穩定，且今年將降息一次。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.9%至99.232。受衝突及油價上漲影響，投資人紛紛湧向避險的美國資產，該指數仍維持在接近上周末創下的 10 個月高點。

恩格蘭德說：「聯準會表現得相當自信，鮑威爾立場堅定且中立，表示將靜觀其變，觀察這場戰爭可能帶來的實質影響。至於其他央行，加拿大央行態度較為中立，英國央行則偏向鷹派。市場認為英國的通膨風險高於美國，這可能是因為英國身為能源進口國，且經濟靈活性較低。」