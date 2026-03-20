川普、內唐亞胡試圖安撫市場 油價回落 金價邁向六年來最大周線跌幅

隨著美國和以色列領導人有意安撫因波斯灣主要能源設施受損而惶惶不安的投資人，油價周五隨之走低。因中東戰事推升能源價格，並削弱降息預期，金價正邁向六年來最大周線跌幅。

亞洲周五早盤，西德州原油（WTI）5月期貨跌破每桶 95 美元。布蘭特原油周四上漲 1.2%，收在每桶 108.65 美元，收在 2022 年 7 月以來最高水準。美國總統川普談到是否可能部署地面部隊時表示，他「不會在任何地方派駐部隊」；與此同時，以色列總理內唐亞胡說，以色列將克制不再攻擊伊朗的能源設施。

在此之前，中東爆發了開戰近三周來對能源資產最大規模的襲擊，其中包括卡達境內全球最大的液化天然氣廠遭到嚴重破壞，需耗時數年才能修復。自戰爭爆發以來，布蘭特原油已上漲近 50%，漲幅超過區域性的美國基準油價 WTI，反映荷莫茲海峽幾近關閉，阻礙了這個占全球約三分之一產油量地區的供應。

川普會見日本首相高市早苗時，也試圖淡化最近油價飆升的影響。他說：「我原以為情況可能會糟得多。現在還不算太差，而且很快就會結束。」

美國為平抑物價所做的努力，包括釋出日後須帶息償還的戰備儲油，已使西德州原油（WTI）對布蘭特原油的折價擴大到每桶約 13 美元。這造成了一種異常現象：布蘭特原油周線看漲約 5%，而 WTI 則可能出現幅度相近的跌幅。

在其他能源市場方面，歐洲天然氣期貨飆升至戰前水準的近兩倍。燃油價格也上漲，凸顯出衝突帶來的廣泛通膨風險。

內唐亞胡周四向記者說，以色列戰機前一天轟炸伊朗巨大的南帕斯（South Pars）氣田是單獨行動，但以色列會克制，暫不對能源設施發動額外攻擊。他說他可以「預見這場戰爭結束的速度會比大眾想像快得多」。

金價周五在每英兩 4,650 美元附近交易，本周一共下跌約 7%，創下 2020 年 3 月以來最大單周跌幅。由衝突引發的原油和天然氣價格飆漲正推升通膨疑慮，降低了各國央行調降借貸成本的前景。這對不發利息的黃金來說是一項利空。

這項被廣泛視為避險資產的貴金屬，自上月底美以聯手攻擊伊朗以來，周周呈現下跌。金價回落之際，公債殖利率和美元走強，投資人紛紛拋售黃金以彌補其他地方的虧損，黃金 ETF 也出現資金流出。

聯準會（Fed）周三一如外界普遍預料決定維持利率不變。主席鮑爾強調，若要恢復寬鬆政策，決策官員必須看到通膨在降溫方面取得進展。

新加坡時間周五上午，現貨金價變動不大，報每英兩 4,653.11 美元。金價周四一度大跌 6.6%，連續七天下跌，這也是自 2023 年 10 月以來最長的連跌紀錄。白銀價格在每英兩 72.74 美元附近交易，周四一度重挫13%，隨後也收斂頹勢，本周累計下跌約 10%。鈀金和白金周線也看跌。